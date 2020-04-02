Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanelerdeki yoğunluğu ve hekimlerin iş yükünü hafifletmek amacıyla "Sanal Hastane" projesini başlatan Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Bulut, aciliyeti olmayan ve bu süreçte hastaneye gitmeye çekinen hastalara, meslektaşlarıyla birlikte sosyal medya üzerinden online destek sağlıyor.

Koronavirüsle mücadele sürecinde birçok alanda iş ve etkinlikler dijital ortama taşınırken, gönüllü hekimler de sosyal medya hesapları üzerinden hasta ve hasta yakınlarına danışmanlık yaparak yardımcı olmaya çalışıyor.

Anestezist Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Nebahat Bulut da Twitter hesabından yaptığı, "Sanal Hastane'ye hoşgeldiniz! Bu mesajın altında sosyal medyada rastladığım, salgın sürecinde genel tababet/uzmanlığı ile ilgili olarak vatandaştan gelen soruları cevaplayan meslektaşlarımı ekleyeceğim. Lütfen acil olmayan durumlar için hastanelere gitmeyelim, evde kalalım." paylaşımıyla "Sanal Hastane" projesini hayata geçirdi.

Hastalara ücretsiz online danışmanlık hizmeti

Koronavirüs nedeniyle hastanelerdeki yoğunluğu azaltmayı ve hekimlerin iş yükünü hafifletmeyi amaçlayan Bulut, kendisine destek veren farklı dallardan 60'ı aşkın meslektaşıyla birlikte, daha önce hastaneye gidip kan ve idrar tahlili veren, röntgen ve MR çektiren ancak bu süreçte hastaneye gitmeye çekindiği için sonuçlarını gösteremeyen hastalara sosyal medya üzerinden "Sanal Hastane" hizmeti vermeye başladı.

Nebahat Bulut, vatandaşların ilgili uzmana kolayca ulaşmasını sağlamak için "Sanal Hastane" çatısı altında ücretsiz, gönüllü danışmanlık hizmeti veren uzmanların isimlerini ve sosyal medya hesaplarını listeledi.

Aralarında genel cerrahi, kalp ve damar cerrahi, enfeksiyon hastalıkları, kadın doğum, göz sağlığı, psikoloji, ortopedi, diş hekimliği, üroloji, nefroloji, fizik tedavi ve çocuk sağlığı gibi birçok alanda uzmanın yer aldığı platformdaki gönüllü hekimler, vatandaşların merak ettikleri soruları yanıtlayarak, ücretsiz danışmalık yapıyor.

Çeşitli branşlarda 60'ı aşkın hekim mevcut

"Skype" üzerinden video konferans yöntemiyle AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Bulut, "Evde kal" projesine destek olmak ve meslektaşlarının iş yükünü azaltmak için 19 Mart'ta sosyal medya hesabından raporları olan hastaların sorularını cevaplayacağına ilişkin bir paylaşım yaptığını anlattı.

Yaklaşık 250 kişinin bu şekilde kendisine başvurduğunu belirten Bulut, vatandaşların raporlarını anlayabilecekleri bir dilde onlara açıkladığını kaydetti.

Daha sonra uzmanlık alanı dışında ve koronavirüse ilişkin de soruların gelmeye başladığını, hastalara bu süreçte ücretsiz danışmanlık hizmeti veren meslektaşlarını sosyal medyada araştırırken birkaç hekime rastladığını dile getiren Bulut, şöyle konuştu:

"Sonra bunları bir tweet altında birleştirmeye karar verdim. İsmini de 'Sanal Hastane' koydum. İlk birkaç eklemeden, sonra tanıdığım arkadaşlarımı da ekledim. 5-6 kişi olduk. Esas beni şaşırtan ve olayı bu boyutlara getiren hiç tanımadığım meslektaşlardan destek mesajları gelmeye başladı: 'Benim de ismimi ekleyin. Uzmanlık alanımda hastaların sorularını cevaplamak istiyorum.' diye. Şu saat itibarıyla 60'ı geçen bir hekim kadromuz var. Gerçekten bir sanal hastane gibi, olmayan branşımız neredeyse yok."

Yaklaşık 3 bin vatandaşın sorusunu cevaplandırdılar

Bulut, projeye katılan 2 enfeksiyon hastalıkları uzmanı ile diğer bütün hekimlerin genel tıp prensipleri içerisinde kendi bilgileri dahilinde bir konuyu, Kovid-19 veya yakın alanlarla ilgili soruları da cevaplandırdıklarını aktardı.

Uzmanlık alanlarının çeşitliliğine işaret eden Bulut, "Kalp cerrahisi, kadın doğum, diş, onkoloji, psikoloji, alerji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, beyin cerrahisi, radyoloji, patoloji, kulak burun boğaz, iç hastalıkları, diyaliz, anestezi, psikiyatri gibi hemen hemen bütün alanlardan arkadaşlarımız var. Fizyoterapi, psikoloji, beyin cerrahisi, kadın doğum, diş hekimliği, kardiyoloji, dahiliye gibi bazı branşlarda birden fazla hekim mevcut. Şu ana kadar 3 bin civarından soru, sorun ve tetkik cevapladık, açıkladık. Henüz 72 saati doldurmayan proje olmasına rağmen çok güzel geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Çok ihtiyaç duyulmayacağı düşünülen plastik cerrahi, medikal estetik hekimliği ve tıp hukuku branşlarında da projeye destek veren hekimlerin olduğunu aktaran Bulut, hekimlerin çoğunun soruları Twitter üzerinden cevapladığını, nadiren başka sosyal medya platformları veya e-mail üzerinden de soru aldıklarını belirtti.

"Acil olmadığı sürece hastanelere gitmeyin"

Prof. Dr. Bulut, bu süreçte dışarı çıkmamanın önemine dikkati çekerek, vatandaşlara "Lütfen, çok acil olmadığı ve ihtiyaç hissetmedikleri sürece evlerinden çıkmasınlar, hastanelere gitmesinler. Ellerinde merak ettikleri salgından önce yapılmış tahlil ya da salgınla ilgili akıllarına takılan bir şey olabilir. Bunları Twitter üzerinden 'Sanal Hastane' postunun altından herhangi bir arkadaşıma iletebilirler. Elimizden geldiğince soruları cevaplamaya çalışacağız." diye seslendi.

İtalya ve İspanya'da hastaların birden hastaneye yayılmasıyla sorun yaşandığını ve sistemin bunu kaldırmadığını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

" Türkiye'deki yoğun bakım altyapısı hastalar, peyderpey gelirse şu andaki sıkıntıları atlatacak düzeyde. Zaten yetişmiş yoğun bakım doktorumuz çok sayıda mevcut, bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. En iyi tedavileri verebiliyoruz. Ancak 50 yataklı bir hastaneye aynı anda 55 hasta geldiği zaman o 5 hastayı dışarda bırakmak zorunda kalırsınız. Böyle bir duruma düşmemek için hepimizin ihtiyacı olan bu yoğun bakım yataklarını mümkün olduğu kadar ihtiyacı olan hastalara bırakmalıyız."

Kovid-19'la mücadele eden meslektaşlarına minnettarlığını dile getiren Bulut, projeye gönüllü olarak katılan ve mesaileri dışında soruları yanıtlayan hekimlere de teşekkürlerini iletti.