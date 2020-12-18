Kovid-19'lu kanser hastası, özel bir ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Kovid-19'lu kanser hastası, özel bir ameliyatla sağlığına kavuştu

18.12.2020 11:27

İzmir'de, bağırsak kanseri nedeniyle acil ameliyat edilmesi gereken ancak Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta, tam uyutulmadan doktorların özel koşullarda yaptığı operasyonla sağlığına kavuştu.

İzmir'de, bağırsak kanseri nedeniyle acil ameliyat edilmesi gereken ancak Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta, tam uyutulmadan doktorların özel koşullarda yaptığı operasyonla sağlığına kavuştu.

Kütahya'da yaşayan 6 çocuk 15 torun sahibi 70 yaşındaki Sultan Arslan, şiddetli karın ağrısı şikayeti üzerine yakınları tarafından Menemen'deki Sada Hastanesi'ne getirildi. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cemal Kara tarafından muayene edilen Arslan'ın yapılan tetkiklerinde kalın bağırsak kanserine bağlı olarak bağırsak tıkanıklığı bulunduğu tespit edildi.

Ameliyat öncesi yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Arslan'ın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Kara ve ekibi, özel önlemler alarak acil ameliyat kararı verdi. Geniş çaplı sterilizasyon uygulanan ameliyathanede 2 saat süren ameliyat boyunca sağlık çalışanları koruyucu kıyafetlerini çıkarmadı.

Ameliyattan sonra Kovid-19 tedavisi de başlanan Arslan, sağlığına kavuştu.

"Genel anestezi uygulayamadık"

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Cemal Kara, AA muhabirine, hastalarını ameliyata hazırlarken Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının tüm ekibi şaşırttığını söyledi. Bağırsak tıkanıklığının ölüme neden olabilecek bir rahatsızlık olduğunu belirten Kara, "Normal şartlarda hastamızı Kovid-19 tedavisi tamamlandıktan sonra ameliyat etmemiz gerekiyordu ama bunun için zamanımız yoktu. Biz de ameliyat koşullarını ona göre planladık. Teyzemizin akciğerlerinde Kovid-19 enfeksiyonuna bağlı olarak rahatsızlık olduğu için genel anestezi uygulayamadık. Onun yerine belden aşağısını uyuşturarak lokal anestezi uyguladık." diye konuştu.

"Hastamızı o şekilde bırakamazdık"

Ameliyatın başarılı geçtiğine işaret eden Kara, şunları söyledi:

"Daha sonra yaptığımız ameliyatı düşününce tedirgin olduk ama sağlık çalışanları olarak başka bir seçeneğimiz yoktu. Onu bırakamazdık. Çünkü ailesinin ve onun tek ümidi yapılacak olan bu ameliyattı. Aslında Kovid-19 savaşında devlet hastanelerinde görev yapan meslektaşlarımız bizim yaptığımızdan çok daha fazlasını özveriyle yapıyor. Ameliyatta koruyucu kıyafetler nedeniyle çok terledik ama hastamızı şimdi sağlığına kavuşmuş bir şekilde görünce tüm yorgunluğumuz sona erdi. Mutlu olduk. Bize şu anda dua ediyor. Bir daha dünyaya gelsem yine doktor olup hastaların canını kurtarırım."

"Doktorlar sayesinde sağlığıma kavuştum"

Hasta Sultan Arslan da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşadığını ifade ederek "Hastaneye geldiğimde sağlık ve moral olarak çok kötüydüm. Bir de Kovid-19 olduğumu öğrendim ama doktorlar benim sağlığıma kavuşmam için her şeyi göze alarak ameliyat kararı verdiler. Onlar sayesinde sağlığıma kavuştum. Hepsine duacıyım. Kovid-19'dan dolayı zor günler yaşıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.

Hüseyin Arslan da annesinin doktorların yaptığı fedakarlık sayesinde hayatta olduğuna işaret etti. Sağlık çalışanlarının bir can daha kurtarabilmek için hastanelerin yoğun bakım servislerinde aylardır mesai harcadığını anlatan Arslan, "Onlar bir nefer ve kahramanca savaşıyorlar. Annemin Kovid-19 olduğunu öğrenince korktuk ama doktorlarımız bize hep moral verdi. Onların kahramanlığı sayesinde çok sevdiğim annem yanımda ve beraberiz." diye konuştu.

Kovid-19'lu kanser hastası, özel bir ameliyatla sağlığına kavuştu
Kovid-19'lu kanser hastası, özel bir ameliyatla sağlığına kavuştu
Kovid-19'lu kanser hastası, özel bir ameliyatla sağlığına kavuştu
Kovid-19'lu kanser hastası, özel bir ameliyatla sağlığına kavuştu

Bağırsak Kanseri, Sultan Arslan, İzmir, 112, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'lu kanser hastası, özel bir ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika


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