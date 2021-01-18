Kovid-19 salgını, Frankfurt Havalimanı'nın yolcu sayısını 1984 yılı seviyesine indirdi - Son Dakika

Kovid-19 salgını, Frankfurt Havalimanı'nın yolcu sayısını 1984 yılı seviyesine indirdi

18.01.2021 12:47
Kovid-19 salgını, Frankfurt Havalimanı'nın yolcu sayısını 1984 yılı seviyesine indirdi, System.String[]

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın ağırladığı yolcu sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sonucu geçen yıl 2019'a göre yüzde 73,4 azalarak 18,8 milyona geriledi.

Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın ağırladığı yolcu sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları sonucu geçen yıl 2019'a göre yüzde 73,4 azalarak 18,8 milyona geriledi.

Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport firması, işlettiği havalimanlarının 2020 yılına ilişkin yolcu rakamlarını internet sitesinde açıkladı.

Açıklamaya göre, Frankfurt Havalimanı'nın 2020'de ağırladığı yolcu sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 73,4 azalarak 18,8 milyona geriledi. Havalimanının geçen yılın aralık ayı yolcu sayısı da 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 81,7 azalarak 891 bin 925'e düştü.

Kovid-19 salgınının başlamasıyla yolcu sayısı, Mart 2020 ortasından itibaren büyük ölçüde düştü. Hava trafiği, Nisan-Haziran 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, haftalık bazda yüzde 98'e varan düşüşlerle, büyük ölçüde durdu. Geçen yıl üçüncü çeyrekte hafif bir toparlanmanın ardından, artan Kovid-19 vaka sayıları ve buna bağlı seyahat kısıtlamaları, eylül ayından itibaren yolcu sayısını tekrar düşüşe geçirdi ve sonra düşüş kalıcı hale geldi.

Yük trafiği de düşüşler yaşandı

Salgın nedeniyle küresel ekonominin zayıf seyretmesi sonucu 2020'de Frankfurt Havalimanı'nın yük trafiği ise yüzde 8,5 azalarak yaklaşık 1,9 milyon tona indi.

Frankfurt Havalimanı'nın geçen yıl toplam uçak trafiği de yüzde 58,7 düşüşle 212 bin 235'e indi.

Öte yandan Fraport'un uluslararası portföyündeki havalimanlarından Peru Lima Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Rusya'nın St Petersburg Pulkovo Havalimanı'nda da 2020'de yolcu sayısı 2019'a göre yüzde 44,1 ila yüzde 72,6 arasında azaldı.

Ayrıca, şirketin Çin'deki Xi Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı geçen yıl yüzde 34,2 düşerek yaklaşık 31 milyona geriledi

"2021'de toparlanma bekliyoruz"

Fraport Üst Yöneticisi (CEO) Stefan Schulte, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2020'de havacılık sektörünün "aşırı zorluklarla" karşı karşıya kaldığını belirterek, "2020'de Frankfurt'taki yolcu sayısı en son 1984 yılında görülen seviyeye indi." ifadesini kullandı.

2021'de yolcu trafiğinde bir toparlanma beklediklerini aktaran Schulte, "Yılın ikinci yarısında yolcu trafiğinin önemli ölçüde artmasını bekliyoruz. Ancak genel olarak önümüzde zor bir yıl daha var. Frankfurt'ta 2020 yolcu sayısını aşacağımızı düşünüyoruz, ancak yine de 2019'un yolcu seviyesinin sadece yüzde 35 ila 45'i civarında olacağız. " değerlendirmesinde bulundu.

Frankfurt Havalimanı'nın 2019'da ağırladığı yolcu sayısı 70,5 milyona ulaşarak rekor kırmıştı.

Frankfurt, Haziran, Almanya, 1984, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgını, Frankfurt Havalimanı'nın yolcu sayısını 1984 yılı seviyesine indirdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı, herkes Latif Doğan'a benzetti Bir kız çocuğu ve dört kadına elle cinsel istismarda bulunan apartman görevlisi yakalandı Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Aşılamanın başlaması ve vakaların düşmesi nedeniyle okullar Şubat sonrası açılabilir Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi
Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani çifti tek celsede boşandı Şarkıcı Sıla ve Hazer Amani çifti tek celsede boşandı         
12:55
Araç sahiplerinin en büyük derdi 'kış lastiği' WeTalk'ta ele alındı Araç sahiplerinin en büyük derdi 'kış lastiği' WeTalk'ta ele alındı         
12:20
Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor Kulisleri hareketlendiren iddia: CHP'nin HDP ile yakınlığından rahatsız olan Akşener, yeni ittifak kuruyor         
12:06
Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk hediye aldı Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk hediye aldı         
11:53
Etkisini saat 14.00'e kadar sürdürecek kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek Etkisini saat 14.00'e kadar sürdürecek kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek         
11:51
Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak         
11:41
7 ay sonra ağaca asılı cesedi bulunan Kazak kızın son paylaşımı: Kuş olmak istiyorum 7 ay sonra ağaca asılı cesedi bulunan Kazak kızın son paylaşımı: Kuş olmak istiyorum         
11:38
18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin? 18 yaşındaki Müslüman gence kargoyla İncil gönderildi, aile şaşkına döndü: Sen mi sipariş verdin?         
10:50
Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı Mesut Özil'in İstanbul'a ayak basması Rasim Ozan Kütahyalı'yı çıldırttı         
10:13
Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü Cinsel organında çıkan sivilcenin 'gazlı gangrene' dönüşmesi nedeniyle ölümden döndü         
10:01
3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi? 3 hafta önce evlenen şarkıcı Cemre Kemer hamile mi?         
09:58
Tedbirleri hiçe sayarak partiye katılıp ceza yiyen Rüzgar Çetin'den ilginç talep Tedbirleri hiçe sayarak partiye katılıp ceza yiyen Rüzgar Çetin'den ilginç talep         
09:35
Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi Hesabına gelen para genç yazılımcının kabusu oldu! Evden çıkmaya korkar hale geldi         
09:06
Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti Çıldır Gölü'nde buzun erken çözülmesi bölge halkını tedirgin etti: Bu bir kıyamet alameti         
09:03
Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti Yer: Adana! ABD'nin 2015'te aldığı karar sonrası günlük 3 bin dolar kazanan yüzlerce esnaf iflas etti         
08:38
Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı Karın keyfini çıkaran ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı         
08:34
Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı Survivor 2021'e 4 yeni yarışmacı geliyor! Sergen'in parkur hızı Acun Ilıcalı'nın ağzını açık bıraktı         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2021 13:34:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgını, Frankfurt Havalimanı'nın yolcu sayısını 1984 yılı seviyesine indirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei