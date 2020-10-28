Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

28.10.2020 21:11
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 milyon 565 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 176 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 32 milyon 588 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 44 milyon 565 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 176 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 32 milyon 588 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 70 bine, Hindistan'da 8 milyon 19 bine, Brezilya'da 5 milyon 445 bine ve Rusya'da 1 milyon 563 bine ulaştı.

Birleşmiş Milletler (BM) üye ülkelerden Nijer'in BM Daimi Temsilciliğinde 5 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin ardından New York'taki genel merkezinde tüm fiziksel toplantıları iptal etti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, vakaların hızla artmasının ardından alınacak tedbirler ve AB içindeki koordinasyonu görüşmek için "sanal zirve" toplantısında bir araya gelecek.

ABD'de yapılan bir araştırmada, salgının baş gösterdiği martta, sosyal mesafe kuralının 1 hafta önce uygulamaya girmiş olması durumunda, mayıs sonunda New York'taki vaka sayısını yüzde 80 azaltabileceği sonucuna varıldı.

İtalya'nın başkenti Roma'da aşırı sağcıların, salgının yayılmasının önüne geçmek için alınan tedbirlere yönelik protestosu olaylı geçti.

İsviçre'de son 24 saatte 8 bin 616 vaka tespit edilirken, bu sayı "salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı" olarak açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Old Trafford Stadı'nın, salgın tedbirleri göz önünde bulundurularak 23 bin 500 kişiyi alacak şekilde yeniden düzenlendiğini açıkladı.

Rusya'da "maske takma zorunluluğu" devreye girdi

Avrupa'da Kovid-19 salgınında bulaşma oranının en yüksek seyrettiği ülke Belçika oldu.

Salgının ikinci dalgasına karşı verdiği mücadelede başarılı olan Avustralya'nın Melbourne kentindeki yasakların kaldırılmasıyla yeniden işe dönen on binlerce kişi, aylardır sessiz kalan şehri canlandırdı.

Rusya'da Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunluluğu devreye girdi.

Azerbaycan'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina 1 Aralık'a kadar uzatıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, bir misafirinde Kovid-19 tespit edilmesi sonrası karantinaya girdi.

Senegal, salgınla mücadelede ülkeye yolculuk yapacaklar için kriterleri güncellerken, PCR testi negatif olmayan yolcuları kabul etmeyeceğini açıkladı.

Malezya Savunma Bakanlığı, Kovid-19 vakalarının artış gösterdiği Selangor eyaletine bağlı Kuala Langat ve Hulu Langat kentleri ile Sarawak eyaletine bağlı Kuching kentinin bugünden itibaren karantinaya alındığını duyurdu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 44 milyon 565 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 176 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 32 milyon 588 bini geçti.

Hindistan, Brezilya, New York, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir'in Devler Ligi'ndeki kritik maçı başladı! Canlı anlatım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota Son Dakika: İstanbul'daki koronavirüs vakalarının artışı haritaya yansıdı! Kırmızılık herkesi korkuttu Karabağ'da ateşkesi bozan Ermenistan'dan intikam alındı! Azerbaycan, hedeflerini SİHA'larla böyle vurdu Ali Koç'tan dikkat çeken Gökhan Gönül sözleri: Para için gitti algısı içimi çok acıtmıştı Anketlere göre, seçime 6 gün kala Biden önde, Trump arayı kapatıyor CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Bayramı törenini terk etti Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin marketlerinde Fransız ürünleri raflardan kaldırıldı
İstanbul'daki vaka sayıları ne durumda? İşte en çok artış olan 8 ilçe İstanbul'daki vaka sayıları ne durumda? İşte en çok artış olan 8 ilçe         
21:07
Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor Eğlence mekanlarına getirilen gece yarısı yasağı erken saate çekiliyor         
20:40
Son Dakika: Türkiye'de 28 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2305 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 2305 yeni vaka tespit edildi         
20:09
Almanya, vaka artışı nedeniyle Türkiye'nin tamamını riskli bölge ilan etti Almanya, vaka artışı nedeniyle Türkiye'nin tamamını riskli bölge ilan etti         
19:40
Fransız milletvekili Reitzer'den Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgaline tepki Fransız milletvekili Reitzer'den Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgaline tepki         
18:51
Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi Korkunç trafik kazasında biri uzman çavuş olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi         
18:01
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de Erdoğan'dan Bahçeli'nin başlattığı askıda ekmek kampanyasına ilginç yorum: Ya böyle bir şey var mı Türkiye'de         
16:17
Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş Koruma kararı aldıran nişanlısını ve annesini öldürüp intihar etti! Düğünleri pandemi nedeniyle ertelenmiş         
15:25
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı         
12:14
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler Trans bireylerin tekme tokat kavgası! Çocuklara uyuşturucu teklif eden şahsı öldüresiye dövdüler         
08:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 21:23:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei