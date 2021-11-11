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Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi - Son Dakika

Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi

11.11.2021 10:54
Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi

Eskişehir'de site sakinlerinin şikayetleri üzerine iş akdi feshedilen kapıcının, çalıştığı ve ikamet ettiği blokta çıkardığı yangının ardından binada meydana gelen hasar yakından görüntülendi.

Eskişehir'de site sakinlerinin şikayetleri üzerine iş akdi feshedilen kapıcının, çalıştığı ve ikamet ettiği blokta çıkardığı yangının ardından binada meydana gelen hasar yakından görüntülendi. Kapıcının yangını tasarlayarak çıkardığını öne süren site yöneticisi Osman Emral, "itfaiye, 'bloğu boşaltalım' deyince alarmı kullanmaya kalktık. Alarm çalışmadı. Arkadaşlar baktıklarında kablolarının çıkarılmış olduğunu gördü. Demek ki tasarlayarak bu işi yapmış" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi Akçaağaç Sokak'taki 4 bloktan oluşan bir sitenin C bloğunun çatı katında 6 Kasım gecesi yangın çıktı. Yangının, blokta kapıcı olarak çalışan ve gelen şikayetler üzerine aynı gün içerisinde iş akdi feshedilen Yunus Emre A. (28) tarafından kasıtlı olarak çıkarıldı. Bloğun en üst katındaki dairede kalan kapıcının, iş akdinin feshedilmesi üzerine bulunduğu ikameti de terk etmesi istendi. Ertesi gün daireyi terk edeceğini söyleyen Yunus Emre A., eşyalarını toplayıp binayı terk etmeden hemen önce dairede yangın çıkardı. Öncesinde binanın otomatik yangın söndürme sisteminin su vanalarını da kapatan şahıs, itfaiye ekiplerinin ilk incelemelerine göre yangını çatı malzemeleri arasında bulunan tahtaları tutuşturarak çıkardı.

Yangının ardından binada hasar tespit çalışmaları devam ederken, yanan malzemelerin temizliği de başladı. Ateşin çıktığı ilk yer olan kapıcının kaldığı daire ve çatıdaki hasar yakından görüntülendi. Site yöneticisi Osman Emral, tutuklu bulunan kapıcı Yunus Emre A.'nın yangını tasarlayarak çıkardığını öne sürdü. Otomatik yangın söndürme sisteminin vanalarının kapalı ve alarmın devre dışı bırakılmış vaziyette bulunduğunu aktaran Emral, Yunus Emre A.'nın sitedeki başka bir bloğun otoparkından eşi ve çocuklarıyla birlikte çıkışının güvenlik kameralarına yansıdığını belirtti.

"LOBİ GÖREVLİSİNE TACİZDE BULUNMASINDAN DOLAYI İŞ AKDİNİ FESHETMİŞTİK"

Site sakinlerinden kapıcı Yunus Emre A.'ya ilişkin çok sayıda şikayet aldıklarını ve son olarak bloktaki lobi görevlisini taciz etmesi üzerine iş akdinin feshedildiğini anlatan site yöneticisi Osman Emral, "Biz şüphelinin lobi görevlisi hanımefendiye tacizde bulunmasından dolayı savunmasını alıp iş akdini feshetmiştik. Bunun üzerine böyle bir eyleme kalkıştığını kendisi itiraf etmiş. İşten atılmasını hazmedemediği için bizi yakmaya karar vermiş. Saat 23.00 sularında bu olay oldu. Adam apartmanın yangın söndürme sisteminin vanalarını kapatmış, alarmı da kapatmış. Çünkü biz itfaiye, 'bloğu boşaltalım' deyince alarmı kullanmaya kalktık. Alarm çalışmadı. Arkadaşlar baktıklarında kablolarının çıkarılmış olduğunu gördü. Demek ki tasarlayarak bu işi yapmış. Arkadaşlar dumanı fark edince yukarı çıkmışlar. Kapıcının kapıda bariyer kurduğunu görmüşler. Kameraları incelediklerinde, çocuklarını ve eşinin alıp bir çantayla beraber diğer bloğun otoparkın çıktığı görülmüş" diye konuştu.

"BARİYERLER NEDENİYLE İTFAİYE MÜDAHALEDE GEÇ KALDI"

UKOME kararıyla geçiş güzergahına Odunpazarı Belediyesi tarafından bariyer sistemi koyulduğunu söyleyen Emral, bu sebeple itfaiyenin müdahalesinin geciktiğini iddia etti. Yangına müdahalede saniyelerin dahi önemli olduğunu vurgulayan Emral, "Benim haberim olduğunda saat 23.00'a 5 dakika vardı ancak itfaiyenin o saatte gelmesine rağmen müdahalesi 23.15 oldu. Kamera kayıtlarımız var bu konuda. Bu da öndeki bariyerlerin anahtarının, belediyenin uhdesinde olmasından kaynaklanan bir sorundu. Bu arada tabii ki önümüz kış olduğu için, biz bir an önce çatımızı örtmek durumundayız. Hemen molozu kaldırma ve inşaat işlerine başladık. Bariyerleri açtıramadık. Bunun için ben iki arkadaşımla beraber belediye başkanı ile görüştüm. UKOME kararlarını uyguladıklarını söylediler. Halbuki o kararlarda böyle bir şey yok. Adaklı Sokak'tan yolun açılması gerektiğine dair rapor var UKOME kararlarında. Olayın başka boyutu da mevzuat gereği 10 metreden dar olan sokaklarda yaya trafiği olurmuş, araç trafiği olmazmış. Ben soruyorum, Eskişehir'de 7 metreden geniş sokak mı var ki hepsine araç giriyor da bir bizimkine girmiyor. Yangın daha küçük boyuttayken söndürülebilirdi diye düşünüyorum. Aynı zamanda iş güvenliği işi de yapıyorum. Yangında, acil müdahalelerde saniyelerin önemi varken, maalesef en az 15 dakika geç kaldık. Dolayısıyla bir yangının 15 dakikada, çam kerestesiyle yapılmış olan çatıda ne kadar çabuk yayılacağı herkesin takdirindedir"

(Abdullah Güçlü - Ali Furkan Çetiner-İHA)

Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi
Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi
Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi
Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi
Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi
Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi
Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi
Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi
Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi
Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi

Yunus Emre, Eskişehir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kovulan kapıcının ateşe verdiği binada hasar yakından görüntülendi - Son Dakika
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