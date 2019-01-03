Son Dakika Haberleri: Köylerdeki Hayvanlar Veterinere Götürülmeden Gezici Hastanede Tedavi Edilecek

Köylerdeki Hayvanlar Veterinere Götürülmeden Gezici Hastanede Tedavi Edilecek

34 dakika önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında hazırlanan "Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması" projesi Aşkale'nin Çayköy de ilk olarak start aldı.

Köylerdeki Hayvanlar Veterinere Götürülmeden Gezici Hastanede Tedavi Edilecek, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Atatürk Üniversitesi, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında hazırlanan "Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması" projesi Aşkale'nin Çayköy de ilk olarak start aldı.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin hazırlamış olduğu "Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması" isimli proje kapsamında gezici hayvan hastanesi Çayköy'de açılışı yapılarak tanıtıldı.

Açılış programına, AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akay, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Uzmanı Duygu Doğan, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

TANAP Boru Hattı boyunca yapılan saha ziyaretleri sonrasında bir ihtiyaç analizi raporu ortaya çıktığını dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yapılan analizler sonucu Veteriner Fakültesinin geliştirdiği "Kırsalda Gezici Hayvan Sağlığı Poliklinik ve Eğitim Hizmetlerinin Sağlanması" projesinin oldukça kıymetli olduğunu belirtti.

Veteriner Fakültesinin bölgesine katma değer sağladığını ifade eden Çomaklı: "TANAP ile ortaklaşa yapılan bu projenin veteriner sağlık sistemini etkinleştirmeyi, merkeze başvuramayan hasta hayvanlara çağdaş poliklinik ve klinik sağlık hizmeti sunmayı, uygulama ve araştırma yapma olanağı sağlamak amacıyla Veteriner Fakültesi ve üniversite bünyesindeki uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere, diğer kurumlarla iş birliği yapmayı amaçlayan bu projenin toplumun hayvan sağlığı, hayvan sağlığı ile ilişkili insan sağlığı konusunda bilgilendirilmesini ve eğitilmesini hedefliyoruz. Bu vesileyle bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından gezici hayvan hastanesi ziyaret edilerek yetkililerden bilgi alındı.

TANAP Nedir?

TANAP projesinin amacı, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye'ye, ardından Avrupa'ya taşınmasıdır. TANAP, Güney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile birleşerek Güney Doğal Gaz Koridorunu oluşturmaktadır. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:14 Kaynak: İHA

Aşkale, Atatürk Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Türkiye Maarif Vakfı, Pakistan'daki Fetö Okullarının Yönetimini Devraldı İttifak Hakkındaki Sözleri Nedeniyle Disipline Sevk Edilen MHP'li Vekil Geri Adım Atmadı: MHP Avantajlı, AK Parti Dezavantajlı

İYİ Parti, CHP'nin Güçlü Olduğu Beşiktaş, Maltepe ve Silivri İlçelerini İstiyor Bakanlık Açıkladı: Poşet Kullanımında Yüzde 70'e Varan Azalma Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 08:48:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köylerdeki Hayvanlar Veterinere Götürülmeden Gezici Hastanede Tedavi Edilecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]