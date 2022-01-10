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Kozaklı'daki termal tesisler yarıyıl tatilini dolu geçirecek - Son Dakika

Kozaklı'daki termal tesisler yarıyıl tatilini dolu geçirecek

10.01.2022 11:15
Kozaklı'daki termal tesisler yarıyıl tatilini dolu geçirecek

Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki 26 termal tesiste yarıyıl tatili öncesi rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki 26 termal tesiste yarıyıl tatili öncesi rezervasyonlar yüzde 100'e yaklaştı.

Sodyum, kalsiyum ve klor içeriğiyle A ve C grubu şifalı sular grubunda yer alan Kozaklı kaplıcaları, tatil dönemlerinde özellikle yerli turistlerin gözdesi olmayı sürdürüyor.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine ve kayak merkezi Erciyes'e sadece birer saat mesafedeki ilçeye gelen konuklar, termal sulardan faydalanırken bölgedeki kültürel ve doğal güzellikleri görme imkanı buluyor.

Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukcuoğlu, AA muhabirine, ilçede her bütçeye uygun tatil imkanının bulunduğunu belirtti.

12 ay hizmet veriyor

Apart, motel ve yıldızlı otellerde ailelerin çocuklarıyla hoşça vakit geçirebilecekleri olanakların sunulduğunu dile getiren Kabukcuoğlu, "Kozaklı'daki tesisler yılbaşını dolu dolu geçirdi. Önümüzdeki süreçteki yarıyıl tatili için de rezervasyonlar yüzde 100 doluluğa ulaşmış durumda. İlçemizdeki termal turizm 12 ay insanlarımıza hizmet vermekte. Türkiye'nin en kaliteli ve şifalı termal suyunda tatillerini geçirmeleri için herkesi bekliyoruz. Hücre yenileyici özelliği ile bilinen radon gazı bulunan bu suda tedavi olanlar şifa buluyor. Buraya gelenler sonraki süreçlerde de yine ilçemizi tercih ediyor." diye konuştu.

Kapadokya ve Erciyes'e tur düzenleniyor

Kozaklı Termal Birliği (KOZTEB) Başkanı Cumhur Ünal da ilçedeki termal tesislerin yarıyıl tatilinde öğrenci ve ailelere hizmet sunmak için hazırlandığını söyledi.

Tatilde ilçeyi tercih edenler için Erciyes ve Kapadokya'ya günlük tur organizasyonları düzenlendiğini anlatan Ünal, "Yarıyıl tatilinde ilçemize gelenler Kapadokya'da kültür turizmi, Erciyes'te kayak turizmi yapabiliyor. Buradaki sağlık turizmi Türkiye'deki en ileri safhalara ulaştı. Mineral olarak yüksek, kireçlenme, bel fıtığı, kadın hastalıkları, siyatik gibi hastalıklara şifa sunmaktadır." dedi.

Termal tesis işletmecilerinden Tahsin Hacıbekiroğlu da şifalı kaplıcaların ülkenin çeşitli yörelerinden ziyaretçi aldığını, ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

"İç Anadolu'da da Kozaklı tercih edilmektedir"

Kozaklı'nın sağlık turizminin yanı sıra çeşitli turizm merkezlerine yakın bulunmasının da bir avantaj olduğunu ve her saat başı tur otobüslerinin hareket ettiğini belirten Hacıbekiroğlu, "Türkiye'nin en sıcak ve mineral bakımından yüksek termal suyu ülke genelinden ilgi görmektedir. Termal alanları, kış mevsimlerinde doluyor. İç Anadolu'da da Kozaklı tercih edilmektedir. Kaplıca tatili yapanlar istediği zaman Ürgüp Göreme gibi Kapadokya'daki turizm merkezlerine veya Erciyes'e giderek kayak yapabilmektedir." şeklinde konuştu.

Osman Çelik de ilçenin son yıllarda yapılan yatırımlarla çehresinin değiştiğini, ilçedeki gelişimin turist hareketliliğini artırdığını ifade etti.

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Kapadokya, Erciyes, Kozaklı, Termal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kozaklı'daki termal tesisler yarıyıl tatilini dolu geçirecek - Son Dakika
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