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Kozan'da hayırsever ailenin bağışladığı arsada yaptırılan dernek binası hizmete girdi - Son Dakika

Kozan'da hayırsever ailenin bağışladığı arsada yaptırılan dernek binası hizmete girdi

03.12.2021 17:52
Kozan'da hayırsever ailenin bağışladığı arsada yaptırılan dernek binası hizmete girdi

Adana'nın Kozan ilçesinde hayırsever bir vatandaşın ailesi adına bağışladığı arsada yaptırılan Türkiye Beyazay Derneği Kozan Şubesi binası hizmete girdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde hayırsever bir vatandaşın ailesi adına bağışladığı arsada yaptırılan Türkiye Beyazay Derneği Kozan Şubesi binası hizmete girdi.

Kaymakam Şafak Gürçam, şubenin açılışı nedeniyle düzenlenen törende, daha önce kirada olan şubenin bağışlanan arsada yaptırılan yeni binasına 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde taşınmasının ayrı bir önemi olduğunu belirtti.

Herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkati çeken Gürçam, Kaymakamlık olarak ilçede engelli vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olduklarını bildirdi.

Belediye Başkanı Kazım Özgan da 2004 yılında ilk belediye başkanı seçildiğinde Kozan'daki kaldırımları, parkları engelli vatandaşların kullanabileceği hale getirdiklerini anımsatarak, engelli vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasında belediye olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Şube başkanı Ahmet Ünal da bağışlanan arsada tek katlı metruk bir ev olduğunu, AK Parti Milletvekili Tamer Dağlı, Belediye Başkanı Özgan ve yine hayırseverlerin katkısıyla bu binanın yıkılıp yeni bir bina yapıldığını dile getirdi.

Ünal, "Bağışı gerçekleştiren 'Üstün' ailesinin bütün bireylerine, şubenin yapımına destek verenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Engellilerin her türlü ihtiyacının karşılanması için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bağışçı aile adına konuşan Elif Serap Sert de "Üstün" ailesi olarak Kozan'daki engelliler yararına hizmet verecek bir derneğe arsayı bağışlamaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar kurdele keserek Türkiye Beyazay Derneği Kozan Şubesi binasını hizmete açtı.

Türkiye Beyazay Derneği, Engelli, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kozan'da hayırsever ailenin bağışladığı arsada yaptırılan dernek binası hizmete girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kozan'da hayırsever ailenin bağışladığı arsada yaptırılan dernek binası hizmete girdi - Son Dakika
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