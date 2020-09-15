KPDK, Bakan Selçuk başkanlığında ilk kez gündemle toplandı - Son Dakika

KPDK, Bakan Selçuk başkanlığında ilk kez gündemle toplandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk defa gündemli olarak toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu'na başkanlık etti.

KPDK, Bakan Selçuk başkanlığında ilk kez gündemle toplandı, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilk defa gündemli olarak toplanan Kamu Personeli Danışma Kurulu'na başkanlık etti.

Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye, İçişleri ile Sağlık bakanlıklarının yetkilileri, Memur-Sen, Kamu-Sen ve KESK temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı. KPDK toplantısında konuşan Bakan Selçuk, "Hedefimiz mutlu birey, uyumlu aile, güçlü ve müreffeh toplum." dedi. Bakan Selçuk, kamu hizmetlerinin vatandaşa kamu personeli aracılığıyla ulaştığına dikkat çekti.

Kalkınmayla birlikte kamu personel sayısının artırıldığını belirten Bakan Selçuk, "Kamu personelimizin sosyal ve mali haklarında iyileştirmeler kaydettik. Sendikacılığı destekleyerek güçlendirmeyi ve istişareyi önemsiyoruz. Bu doğrultuda bir sonraki KPDK toplantımızı Kasım ayında yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Son yıllarda memurların sendikalaşma oranında artış yaşandığını belirten Bakan Selçuk, "Son 18 yılda memur sendikacılığına bakıldığında 2012'de yapılan yasal düzenleme önemli basamaklardan birisi oldu. 2002 yılında yüzde 48 olan memur sendikacılığı oranı bugün yüzde 60'u aşmış durumda" dedi.

Kamu personel sayımız 4 milyona ulaştı

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın temel felsefemiz" diyen Bakan Selçuk, "Hızlı, etkin güvenilir hizmet sunmak önemli. 2002 yılında 2,5 milyon olan kamu personeli sayımız bugün 4 milyonu aşmış durumda. Son 18 yılda doktor sayımızı %175, hemşire sayımızı %365 artırdık. Bu artışlar sayesinde kamu hizmetlerini daha etkin yaygın şekilde vatandaşlarımıza ulaştırmış durumdayız" açıklamalarında bulundu.

En düşük memur maaşının 2002 yılında 392 lira iken reel olarak %102 artırılarak 4.188 liraya çıkarıldığını kaydeden Bakan Selçuk, "Niteliksel ve niceliksel olarak personelin refahını daha da artırmayı hedeflemekteyiz. 2002 yılından başlayarak kamu personeline yönelik iyileştirmeler yaptık. 300 bin sözleşmeli personeli kadroya geçirdik. Ayrıca kamuda başörtü yasağını da kaldırdık" ifadelerini kullandı.

Selçuk, "Kamuda engelli vatandaşlarımızın, şehit yakınlarımızın, gazilerimiz ve gazi yakınlarımız ile devlet korumasında yetişen gençlerimizin istihdam edilmesini önemsiyoruz. Bu kapsamda 2002 yılında 6 bin 315 şehit ve gazi yakınımıza istihdam hakkı tanınmışken, bugün bu rakam 38 bine yaklaştı. Ayrıca devlet koruması altında yetişen gençlerimizin kamudaki istihdamı da 53 bini aştı" dedi.

Nakdi yardımlarımız 35 milyar liraya yaklaştı

COVID-19 döneminde yapılan nakdi desteklerin 35 milyar liraya yaklaştığını ifade eden Bakan Selçuk, tüm tedbirlerin çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal yardım ve sosyal hizmetler adı altında toplandığını belirtti. Bakan Selçuk bu kapsamda, "Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere, Nakdi Ücret Desteği, Fesih Kısıtı gibi uygulamalarımızı hızlı şekilde devreye soktuk. Özel sektörde kısa çalışma ödeneği, can suyu veren bir uygulama oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Normalleşme Sürecinde, Normalleşme Desteği verildiğini anımsatan Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Normalleşme Desteği çok önem verdiğimiz bir destek. Kısa Çalışma Ödeneğinden çıkarken, özellikle firmalara bu destek sayesinde hızlı bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz. İşverenlerimizin SGK primlerinde, kısa çalışmadan yararlandıkları oran dahilinde mahsuplaşma yapılacak. Böylece 6 ay ötelenen primlerin 3 ayını almayarak mahsuplaşmış olacağız. Diğer yandan, sosyal güvenlik alanında bir düzenlemeyi daha hayata geçirdik. Kronik hastalarımızın ve engellilerimizin rapor ve reçete sürelerini ikinci bir duyuruya kadar uzattık. 88.29 liraya kendiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz aile bireyleriniz GSS dahilinde tüm sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Muhtaçlık sebebiyle 88.29 lirayı ödeyemeyenlerin ise sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için bu rakamı devlet olarak biz üstleniyoruz."

"6 milyondan fazla aileye destek verdik"

COVID-19 sürecinin başında en düşük emekli aylığını bin 500 liraya çıkarttıklarını, böylece emeklilerimizin hayat şartlarını iyileştirmeyi hedeflediklerinden bahseden Bakan Selçuk, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm kampanyası ile toplanan 2 milyar liranın büyük kısmını vatandaşımıza ulaştırmış durumdayız. 6 milyondan fazla aileye bin lira destek sağladık." dedi.

COVID-19 nedeniyle çalışma hayatının da değiştiğine dikkat çeken Bakan Selçuk, kamuda esnek çalışma modelinin, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile uygulanmaya başlandığını vurguladı. Selçuk, "2023, 2053, 2071 hedeflerimiz doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçlü, müreffeh bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Bunun için de kamu personeli sistemini önemsiyor, daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Selçuk ayrıca Türkiye Kamu-Sen üyesi Ömer Bostancı'nın hayatını kaybeden 3 evladı için baş sağlığı diledi.

Öte yandan, COVID-19 Salgını Döneminde Kamu Personel Uygulamalarının Değerlendirilmesi gündemiyle toplanan KPDK'da kamu hizmetlerinin dijital ortama taşınması, hamileler ve kronik hastalar için idari izin uygulanması, kamuda kreşlerin çoğaltılması, huzurevi çalışanlarına ek ödeme, kamuda iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, esnek çalışma modelleri, uzaktan ve dönüşümlü çalışma, iş-aile dengesi, çalışma hayatında dijitalleşme gibi konular da konuşuldu. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Maliye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 21:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KPDK, Bakan Selçuk başkanlığında ilk kez gündemle toplandı - Son Dakika

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