KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı! 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer çıktı - Son Dakika
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KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı! 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer çıktı

06.08.2022 13:37

KPSS sorularının sızdırıldığı iddiası sonrasında iptal edilen sınav hakkında devam eden soruşturma kapsamında ön rapor hazırlandı. Buna göre sınavdaki 3 sorunun birebir aynı, 10 sorunun benzer olduğu belirlendi.

31 Temmuz'da yapılan KPSS'de bazı soruların, Yediiklim Yayınevi'nin daha önce yaptığı deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu iddiaları üzerine başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor. Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 adreste arama gerçekleştirildi.

Yayınevinin Kızılay ve Ostim'deki adreslerindeki aramalarda, çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el koyuldu. Bu soru örnekleri, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

3 SORU BİREBİR AYNI

Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında çıkan sorular ile sınavdan önce sosyal medyada yayınlanan sorular karşılaştırıldı. Soruşturma kapsamında uzmanların hazırladığı ön rapor da çıktı. Buna göre sınavdaki 3 sorunun birebir aynı, 10 sorunun benzer olduğu belirlendi. Soru benzerliğinin tesadüf mü yoksa bir sızıntıdan mı kaynaklandığına ilişkin incelemenin halen devam ettiği bildirildi.

SORU KOMİSYONU ÜYELERİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Devlet Denetleme Kurulu'nun da ÖSYM'deki incelemesi sürüyor. Bu kapsamda Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan uzmanlar ile soru komisyonu üyelerinin ifadesine başvuruldu.

HESAP HAREKETLERİ DE İNCELENİYOR

Öte yandan soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da devreye girdi. MASAK tarafından yayınevi çalışanları ile ÖSYM çalışanlarının hesaplarındaki para akışının incelendiği belirtildi. DDK müfettişlerinin de ÖSYM'de inceleme yaptığı ve tüm soruları taradığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında rapor hazırlanacağı belirtildi.

YENİ TAKVİM 17 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

Skandal iddiaları sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuya dahil olmuş ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden almıştı. Aygün'ün yerine atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atanmıştı. İlk görev gününde kameralar karşısına geçen Ersoy, sınavın iptal edildiğini söylemişti. Yeni sürece dair de bilgi veren ÖSYM Başkanı, yeni takvimin 17 Eylül'de açıklanacağını ve sınavı iptal olanlardan herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini açıklamıştı.

YORUMLAR
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DDK'nın KPSS ön raporu: '3 soru birebir aynı, 10 soru benzer' DDK'nın KPSS ön raporu: '3 soru birebir aynı, 10 soru benzer' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(KPSS) Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(KPSS) Yani biz orada boşta bulunsak veya boşluğa düşsek bunu seçime kadar satacaklardı.
Kaynak: İHA

KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS soruşturmasında ön rapor hazırlandı! 3 soru birebir aynı, 10 soru ise benzer çıktı - Son Dakika

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