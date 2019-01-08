Son Dakika Haberleri: "KRAL" Ailesinden Kral Gibi Bir Seyircili Gala!

"KRAL" Ailesinden Kral Gibi Bir Seyircili Gala!

35 dakika önce

40 yıl aradan sonra yeniden sahnede buluşan Özyağcılar çiftinin rol aldığı "Kral"ın galası, 7 Ocak Pazartesi akşamı artısahne Mediciyeköy'de gerçekleşti.

Galaya yoğun ilgi gösteren davetliler oyunun sonunda, usta çifti ve oyun ekibini ayakta alkışladılar. "Kral"ın galasına katılanlar arasında Mahsun Kırmızıgül ve eşi Ece Binay, Salih Bademci, Berna Laçin, Bekir Aksoy, Işıl Yücesoy, Nefise Karatay, Sinan Çalışkanoğlu ve eşi Çiğdem Şen, Ayşen İnci, Anta Toros, Füsun Önal, Fatih Aksoy, Mert Turak, Metin Zakoğlu, Nurkan Törün, Ferdi Alver, Reyhan Ulu, Şaylan Akmen ve Nilgün Kasapbaşoğlu gibi birçok tanınmış tiyatro dostu da yer aldı.

Tiyatro Martı'nın sahneye koyduğu iki perdelik "Kral" oyununda başrolleri; Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar, Barış Kiralıoglu, Merve Engin, Gözde Çetiner, Ferdi Alver ve Burak Tanay paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Serkan Üstüner'in oturduğu oyunun yönetmen yardımcılığını Zeynep Özyağcılar üstleniyor. Lale Aslan'ın dilimize çevirdiği, dekor tasarımını Cihan Aşar'ın, kostüm tasarımını Candan Seda Balaban'ın yaptığı "Kral"ın reji asistanlığını ise Yasemin İçen yapıyor. Işık tasarımı Mahmut Özdemir, koreografisi Handan Ergiydiren imzası taşıyan oyunun müzikleri ise Orhan Enes Kuzu'ya ait.

Eugène Ionesco'nun yazdığı "Kral Ölüyor" oyunu, dramaturjisini ve metin çalışmasını Erdal Özyağcılar'ın yaptığı yeni uyarlamasıyla "Kral", insanın ölüm karşısındaki çaresizliğini, ölmemek için direnişini komik ve eleştirel bir şekilde gözler önüne seriyor.

"Kral"; 10 Ocak Perşembe akşamı saat 20.30'da Mall of İstanbul MOİ Sahne'de, 15 Ocak 2019 Salı akşamı saat 20.30'da Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde, 22 Ocak 2019 Salı akşamı saat 20.00'de Kocaeli Sabancı Kültür Merkezi'nde, 25 Ocak 2019 Cuma akşamı ise saat 20.00'de Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Oyuna ait biletler, Biletix'ten ve salonların gişesinden temin edilebilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:27 Kaynak: Bültenler

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