Kral Selman'dan Türkiye açıklaması: Ben olduğum sürece yapamayacaklar - Son Dakika
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Kral Selman'dan Türkiye açıklaması: Ben olduğum sürece yapamayacaklar

06.07.2022 13:37

Suudi Arabistan Kralı Selman son dönemde tekrar inşa edilen Türkiye ile ilişkilerini bozmak isteyenlerin olduğunu belirtti. Selman, bu odaklara fırsat vermeyeceklerini söyleyerek, "Ben ve Erdoğan olduğu sürece iki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olmayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 2018 yılında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin ardından gerilen ilişkiler, yeni bir döneme girdi. Suudi Arabistan'da 2018'den beri uygulanan Türk ürünleri üzerindeki ambargolar kaldırıldı. Normalleşmeye başlayan ilişkilerle birlikte iki ülke arasındaki seyahat yasağı da kaldırılmıştı.

VELİAHT PRENS ANKARA'YI ZİYARET ETMİŞTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve ülkenin fiili yöneticisi konumundaki Muhammed bin Selman da 22 Haziran'da resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya gelmişti. Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanmış ve yapılan görüşmeler sonrası ortak bildiri yayımlanmıştı.

Kral Selman'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Ben olduğum sürece yapamayacaklar

"ARAMIZI BOZMAK İSTEYENLER BAŞARILI OLAMAYACAK"

İki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden inşa edilmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı. Suudi Arabistan Kralı Selman, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki gerginlik iddialarına yönelik olarak "Ben ve Erdoğan olduğu sürece iki ülkenin arasını bozmak isteyenler başarılı olmayacak." ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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