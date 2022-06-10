Kraliçe İkinci Elizabeth'in Doğum Günü Ankara'da Kutlandı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Birleşik Krallık Milli Günü olarak kutlanan Kraliçe'nin Doğum Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, "Majesteleri çok önemli bir uluslararası şahsiyet. 100'ü aşkın ülkede 21,000'in üzerinde resmi ziyarete katıldı. Bunlara Türkiye'ye yaptığı üç ziyaret de dahil" diye konuştu. Chilcott, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kraliçe'nin şerefine kadeh kaldırdı. Resepsiyona katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı ise, "NATO kapsamında güçlü müttefikleriz ve Avrupa'da önemli aktörleriz. Türkiye ve İngiltere'nin Avrupa'nın yanı sıra Avrupa dışında da istikrar, barış ve refaha büyük katkı sağladığını düşünüyorum" dedi.

İngiltere Ankara Büyükelçilik Konutu'nda bugün Birleşik Krallık Milli Günü olarak kutlanan, Kraliçe'nin doğum günü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Ankara'nın simgelerinden olan Atakule'ye İngiltere bayrağı yansıtıldı. Yoğun katılımın olduğu resepsiyonda, Büyükelçi Chilcott ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, bando takımının eşliğinde konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gittiler. Büyükelçi Chilcott özetle şunları söyledi:

"BRİTANYA TARİHİNDE HİÇBİR HÜKÜMDAR BU KADAR UZUN SÜRE HİZMET VERMEMİŞTİ"

"Geçtiğimiz hafta, Birleşik Krallık ve diğer 53 Milletler Topluluğu üyesi ülke, tahta 1952 yılında geçen ve yetmiş yıldır hüküm süren Majesteleri Kraliçe'nin hizmetlerini ve hayatını kutladı. Britanya tarihinde hiçbir hükümdar bu kadar uzun süre hizmet vermemişti. Daha da önemlisi, hiçbir hükümdar halkına bu kadar iyi bir hizmet etmemişti.

"KRALİÇE'NİN 100'Ü AŞKIN ÜLKEDE 21 BİNİN ÜZERİNDE KATILDIĞI RESMİ ZİYARETE TÜRKİYE'YE YAPTIĞI ÜÇ ZİYARET DE DAHİL"

Kraliçe, 112 devlet ziyaretine ev sahipliği yaptı. Majesteleri ayrıca çok önemli bir uluslararası şahsiyet. Milletler Topluluğu'nu oluşturan 54 ülkenin başkanı statüsünde. 100'ü aşkın ülkede 21 binin üzerinde resmi ziyarete katıldı. Bunlara Türkiye'ye yaptığı üç ziyaret de dahil.

Cumhurbaşkanı Gül ve eşinin 2011'de yaptığı ziyaret de var. Ayrıca Kraliçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en son olarak Mayıs 2018'de Buckingham Sarayı'nda kabul etmişti. Kendi yurdunda ise, Winston Churchill'den sekizde bir Osmanlı kanı taşıyan Boris Johnson'a kadar tam 14 Britanyalı başbakan ile çalıştı.

Majestelerinin sağlığı son zamanlarda her zaman olduğu kadar iyi değil. Hepimizin kendisine acil şifalar dilediğimizden ve en iyi dileklerimizi ilettiğimizden eminim. Dolayısıyla, bu Platin Jubile yılı için tebrik ve şükranlarımızı sunmak adına kadehlerinizi Majesteleri Kraliçe İkinci Elizabeth'in sağlığına kaldırmanızı rica ediyorum. Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Britanya ve Türkiye arasındaki ilişkiler şerefine de kadeh kaldıralım."

"NATO KAPSAMINDA GÜÇLÜ MÜTTEFİKLERİZ"

Büyükelçi Chilcott'ın ardından söz alan Kaymakcı ise şöyle konuştu:

"NATO kapsamında güçlü müttefikleriz ve Avrupa'da önemli aktörleriz. Dominick'in de belirttiği gibi üst düzey temaslarımız ve ziyaretlerimiz devam ediyor. Bir an önce Başbakan Johnson ve Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye olan güvenini ve özellikle savunma sanayii alanındaki iş birliğimizi görmek istiyoruz. İngiltere ile uluslararası forumlarda çok fazla koordinasyon ve iş birliği yapıyoruz. Türkiye ve İngiltere'nin Avrupa'nın yanı sıra Avrupa dışında da istikrar, barış ve refaha büyük katkı sağladığını düşünüyorum.

"20 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİMİZE BU YIL NEREDEYSE ULAŞTIK"

Bu yıl sekiz Türk İngiliz forumunun olmasını beklediğimizi ve bu etkinliklere Türkiye'de ev sahipliği yapmayı dört gözle beklediğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Ticaret hedefimizi 20 milyar dolar olarak belirlemiştik. Bu sene neredeyse bunu başardık. Dolayısıyla 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi yenilememiz gerekiyor."