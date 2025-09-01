Kredi Kartı Taksit Sayıları Rehberi 2025 | Telefon, Araba, Beyaz Eşya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Finans

Kredi Kartı Taksit Sayıları Rehberi 2025 | Telefon, Araba, Beyaz Eşya

Kredi Kartı Taksit Sayıları Rehberi 2025 | Telefon, Araba, Beyaz Eşya
01.09.2025 09:51  Güncelleme: 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kredi kartı taksit hesaplamasının nasıl yapıldığı, araba, cep telefonu, bilgisayar ve beyaz eşya taksit sayısının ne kadar olduğu burada.

2025 yılının ekonomik gündeminde kredi kartı taksit düzenlemeleri, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını doğrudan etkileyen en önemli başlıklardan biri haline gelmiştir. Telefon ve bilgisayardan beyaz eşyaya, sıfır araçlardan yenilenmiş cep telefonlarına kadar pek çok kategoride farklı taksitler uygulanmaktadır. Bazı harcamalarda uzun taksit imkanları sunulurken bazılarında ise katı sınırlamalar devreye girmektedir.

Bu haberimizde taksit hesaplamasının nasıl yapıldığı, bireysel ve ticari kartlarda geçerli tüm düzenlemeler ve 2026 yılında yeni bir düzenleme ihtimalini sizler için kapsamlı bir şekilde ele aldık.

Kredi Kartı Taksit Sayıları Değişti mi?

Yapılan son düzenlemelere göre kredi kartı taksit sayılarına bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre bireysel kartlarla yapılan alışverişlerde en fazla 12 ay taksit imkanı sunulurken kurumsal kartlarda bu süre 18 aydır.

Öte yandan belirli sektörlerde daha kısa taksit sayıları uygulanmaya devam etmektedir. Örneğin elektrikli eşya alımlarında (elektrikli süpürge, ütü, saç kurutma makinesi vb.) 9 ay, elektronik eşya alımlarında (televizyon hariç) 4 ay azami taksit süreleri bulunmaktadır. Bazı harcamaların taksitlendirilmesi ise mümkün değildir. Kısacası kredi kartı taksit sayıları, bazı alanlarda daha uzun vadeler tanınırken, kimi sektörlerde sınırlamalar korunmaya devam etmiştir.

Kredi Kartı Taksit Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kredi kartı taksit hesaplama işlemi, yapılan harcamanın toplam tutarının seçilen taksit sayısına bölünmesiyle gerçekleştirilir. Ancak bu tutara bankanın uyguladığı faiz oranı veya ek masraflar da dahil edilir. Böylece her ay ödenecek taksit tutarı, hem alışveriş bedeli hem de varsa faiz yükü üzerinden belirlenir.

BDDK'nın yayınladığı güncel yönetmelikler uyarınca hazırlanan ve sürekli güncellenen kredi kartı taksit hesaplama aracı ile bu süreç herkes için çok daha kolay hale getirilmiştir. Bu hesaplama aracı sayesinde kullanıcı yalnızca alışveriş miktarını ve tercih ettiği alışveriş türünü girdiğinde, sistem ilgili kategoriye göre izin verilen azami taksit sınırlarını dikkate alarak aylık ödeme tutarını gösterir. Böylece alışverişin toplam maliyeti ve ödeme planı görülebilir, kullanıcı da bütçesini buna göre şekillendirebilir.

Sıfır ve Yenilenmiş Cep Telefonu Taksit Sayısı Ne Kadar?

Cep telefonu alımlarında uygulanacak taksit süresi, hem telefonun sıfır ya da yenilenmiş olmasına hem de fiyatına göre değişmektedir. Bireysel kredi kartlarında telefon taksit sayısı, 20.000 TL ve altındaki sıfır cihazlarda en fazla 12 ay olarak uygulanır. Bu tutarın üzerindeki alımlarda ise süre 3 ay ile sınırlıdır. Yenilenmiş telefonlarda da aynı kurallar geçerlidir; fiyat 20.000 TL'nin altındaysa 12 ay, üzerinde ise 3 ay taksit yapılabilmektedir.

Ticari kredi kartlarında telefon taksit sayısı da aynı düzenlemelere tabidir. Yani şirket kartı kullanılsa bile cihazın bedeli ve türü taksit süresini belirler. Bu çerçevede hem tüketicinin hem işletmenin yüksek tutarlı telefon alışverişlerinde uzun vadeli borç yükü altına girmesi önlenmiş olur.

Araba Taksit Sayısı Ne Kadar?

2025 yılında araba taksit sayıları, aracın satış bedeline göre değişiklik göstermektedir. Daha düşük fiyatlı araçlarda uzun vadeli ödeme imkanı bulunurken, fiyat arttıkça taksit sayısı da kademeli olarak azalmaktadır.

Örneğin, değeri 400.000 TL'ye kadar olan sıfır kilometre otomobiller için en fazla 48 aya kadar taksit yapılabilir. 400.001 TL ile 800.000 TL arasındaki araçlarda bu süre 36 ayla sınırlanırken 800.001 TL ile 1.200.000 TL arasındaki alımlarda en fazla 24 ay taksit uygulanmaktadır. 1.200.001 TL ile 2.000.000 TL arasındaki otomobiller için taksit hakkı 12 aya kadar düşmektedir. Eğer araç bedeli 2 milyon TL'nin üzerine çıkarsa, kredi kartıyla taksitlendirme imkânı tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu düzenleme, ödeme planlarının alım gücüyle daha uyumlu hale gelmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Bilgisayar Taksit Sayısı Ne Kadar?

Bilgisayar alımlarında kredi kartına uygulanan taksit sayısı pek çokelektronik ürüne kıyasla daha uzundur.BDDK düzenlemeleri kapsamında bilgisayar taksit sayısı hem bireysel kredi kartları hem de ticari kredi kartları için azami 12 ay ile sınırlandırılmıştır.

Kredi Kartı Beyaz Eşya Taksit Sayısı Ne Kadar?

BDDK'nın yeni düzenlemelerine göre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ya da klima gibi beyaz eşya alışverişlerinde taksit sayısı en fazla 9 aydır. Yani kullanıcılar bu kategoriye giren ürünleri satın aldıklarında, ödemelerini en fazla 9 eşit taksit halinde yapabilirler.

2026 Yılında Kredi Kartı Taksit Sayılarında Değişiklik Bekleniyor mu?

??2026 yılında kredi kartı taksit sürelerinde değişiklik yapılacağına dair şu an için resmi bir karar ya da açıklama bulunmamaktadır. BDDK'nın mevcut uygulamaları devam etmekte ve taksit sınırları halen güncel düzenlemeler üzerinden belirlenmektedir.

BDDK geçmiş dönemlerde borçların yapılandırılması ve nakit avans koşullarında kolaylaştırıcı adımlar atmış olsa da alışverişlerde uygulanan taksit sayılarında yeni bir artış ya da kısıtlama gündeme gelmemiştir. Ancak ekonomik koşullara bağlı olarak ilerleyen dönemde farklı düzenlemeler gündeme gelebilir. Böyle bir durumda olası değişiklikler yalnızca BDDK'nın resmi internet sitesi veya Resmî Gazete gibi kanallar üzerinden takip edilmelidir.

Son Dakika

Son Dakika Finans Kredi Kartı Taksit Sayıları Rehberi 2025 | Telefon, Araba, Beyaz Eşya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ana vatana akın akın veda ediyorlar: Kilometrelerce kuyruk oluştu Ana vatana akın akın veda ediyorlar: Kilometrelerce kuyruk oluştu
Artık 81 ilde birden zorunlu Bunu yapmayan devletten destek alamayacak Artık 81 ilde birden zorunlu! Bunu yapmayan devletten destek alamayacak
Teşhis kondu yıllarca ilaç kullandı, gerçek ise diş çekimi sonrasında ortaya çıktı Teşhis kondu yıllarca ilaç kullandı, gerçek ise diş çekimi sonrasında ortaya çıktı
Endonezya yangın yeri Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti Endonezya yangın yeri! Devlet Başkanı tarihi zirveye katılmaktan vazgeçti
Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup... Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şi Cinping ile bir araya geldi
Emeklinin gözü promosyonda Bankalar yarın resmen duyuracak Emeklinin gözü promosyonda! Bankalar yarın resmen duyuracak
Uzman çavuş, otobüs 15 dakika geç geldi diye görevlilere silah çekip tetiğe bastı Uzman çavuş, otobüs 15 dakika geç geldi diye görevlilere silah çekip tetiğe bastı
İstanbul’da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu İstanbul'da çöpte yanmış bebek cesedi bulundu
31 ülkede kolera alarmı Ölümler her geçen saat hızla artıyor 31 ülkede kolera alarmı! Ölümler her geçen saat hızla artıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin’de Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin'de Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
İzmir’de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan İzmir'de 32 saatlik su kesintisi vatandaşları isyan ettirdi: Halk çok perişan

09:27
Ünlü yorumcular Kerem’e demediğini bırakmadı: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin
Ünlü yorumcular Kerem'e demediğini bırakmadı: Boşuna dayak yemedi, sen adam değilsin
08:50
Tepkiler çığ gibi büyüyor Uçaktan indiği anda sarf ettiği cümleyle Galatasaray taraftarını çıldırttı
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Uçaktan indiği anda sarf ettiği cümleyle Galatasaray taraftarını çıldırttı
08:49
Endonezya’da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi
Endonezya'da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi
08:30
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti
Ünlü iş insanı borç ve alacak listesi bırakıp intihar etti
08:24
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında Çöpe atıp alışverişe gitmiş
Konteynerde ölü bulunan bebeğin annesi gözaltında! Çöpe atıp alışverişe gitmiş
08:15
Sergen Yalçın’ı Beşiktaş’ın eski yıldızı yıktı
Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı
07:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin’de bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile Çin'de bir araya geldi
07:46
6’lık depremin vurduğu Afganistan’dan gelen ilk görüntüler korkunç
6'lık depremin vurduğu Afganistan'dan gelen ilk görüntüler korkunç
07:21
Afganistan’da 6.0 büyüklüğünde deprem Onlarca ölü ve yaralı var
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem! Onlarca ölü ve yaralı var
07:15
Fenerbahçe Kerem’den sonra bir bombayı daha patlattı Dünya yıldızı gece yarısı İstanbul’a geldi
Fenerbahçe Kerem'den sonra bir bombayı daha patlattı! Dünya yıldızı gece yarısı İstanbul'a geldi
21:20
Tekne keyfinde sıcak anlar Edis’ten, Berrak Tüzünataç’a infial yaratan ’yeni ay öpücüğü’
Tekne keyfinde sıcak anlar! Edis'ten, Berrak Tüzünataç'a infial yaratan 'yeni ay öpücüğü'
21:02
İsrail: El Kassam Tugayları’nın Sözcüsü Ebu Ubeyde’yi öldürdük
İsrail: El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2025 09:51:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kredi Kartı Taksit Sayıları Rehberi 2025 | Telefon, Araba, Beyaz Eşya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.