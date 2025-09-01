Kredi Kartı Taksit Sayıları Rehberi 2025 | Telefon, Araba, Beyaz Eşya

2025 yılının ekonomik gündeminde kredi kartı taksit düzenlemeleri, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını doğrudan etkileyen en önemli başlıklardan biri haline gelmiştir. Telefon ve bilgisayardan beyaz eşyaya, sıfır araçlardan yenilenmiş cep telefonlarına kadar pek çok kategoride farklı taksitler uygulanmaktadır. Bazı harcamalarda uzun taksit imkanları sunulurken bazılarında ise katı sınırlamalar devreye girmektedir.

Bu haberimizde taksit hesaplamasının nasıl yapıldığı, bireysel ve ticari kartlarda geçerli tüm düzenlemeler ve 2026 yılında yeni bir düzenleme ihtimalini sizler için kapsamlı bir şekilde ele aldık.

Kredi Kartı Taksit Sayıları Değişti mi?

Yapılan son düzenlemelere göre kredi kartı taksit sayılarına bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu düzenlemelere göre bireysel kartlarla yapılan alışverişlerde en fazla 12 ay taksit imkanı sunulurken kurumsal kartlarda bu süre 18 aydır.

Öte yandan belirli sektörlerde daha kısa taksit sayıları uygulanmaya devam etmektedir. Örneğin elektrikli eşya alımlarında (elektrikli süpürge, ütü, saç kurutma makinesi vb.) 9 ay, elektronik eşya alımlarında (televizyon hariç) 4 ay azami taksit süreleri bulunmaktadır. Bazı harcamaların taksitlendirilmesi ise mümkün değildir. Kısacası kredi kartı taksit sayıları, bazı alanlarda daha uzun vadeler tanınırken, kimi sektörlerde sınırlamalar korunmaya devam etmiştir.

Kredi Kartı Taksit Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kredi kartı taksit hesaplama işlemi, yapılan harcamanın toplam tutarının seçilen taksit sayısına bölünmesiyle gerçekleştirilir. Ancak bu tutara bankanın uyguladığı faiz oranı veya ek masraflar da dahil edilir. Böylece her ay ödenecek taksit tutarı, hem alışveriş bedeli hem de varsa faiz yükü üzerinden belirlenir.

BDDK'nın yayınladığı güncel yönetmelikler uyarınca hazırlanan ve sürekli güncellenen kredi kartı taksit hesaplama aracı ile bu süreç herkes için çok daha kolay hale getirilmiştir. Bu hesaplama aracı sayesinde kullanıcı yalnızca alışveriş miktarını ve tercih ettiği alışveriş türünü girdiğinde, sistem ilgili kategoriye göre izin verilen azami taksit sınırlarını dikkate alarak aylık ödeme tutarını gösterir. Böylece alışverişin toplam maliyeti ve ödeme planı görülebilir, kullanıcı da bütçesini buna göre şekillendirebilir.

Sıfır ve Yenilenmiş Cep Telefonu Taksit Sayısı Ne Kadar?

Cep telefonu alımlarında uygulanacak taksit süresi, hem telefonun sıfır ya da yenilenmiş olmasına hem de fiyatına göre değişmektedir. Bireysel kredi kartlarında telefon taksit sayısı, 20.000 TL ve altındaki sıfır cihazlarda en fazla 12 ay olarak uygulanır. Bu tutarın üzerindeki alımlarda ise süre 3 ay ile sınırlıdır. Yenilenmiş telefonlarda da aynı kurallar geçerlidir; fiyat 20.000 TL'nin altındaysa 12 ay, üzerinde ise 3 ay taksit yapılabilmektedir.

Ticari kredi kartlarında telefon taksit sayısı da aynı düzenlemelere tabidir. Yani şirket kartı kullanılsa bile cihazın bedeli ve türü taksit süresini belirler. Bu çerçevede hem tüketicinin hem işletmenin yüksek tutarlı telefon alışverişlerinde uzun vadeli borç yükü altına girmesi önlenmiş olur.

Araba Taksit Sayısı Ne Kadar?

2025 yılında araba taksit sayıları, aracın satış bedeline göre değişiklik göstermektedir. Daha düşük fiyatlı araçlarda uzun vadeli ödeme imkanı bulunurken, fiyat arttıkça taksit sayısı da kademeli olarak azalmaktadır.

Örneğin, değeri 400.000 TL'ye kadar olan sıfır kilometre otomobiller için en fazla 48 aya kadar taksit yapılabilir. 400.001 TL ile 800.000 TL arasındaki araçlarda bu süre 36 ayla sınırlanırken 800.001 TL ile 1.200.000 TL arasındaki alımlarda en fazla 24 ay taksit uygulanmaktadır. 1.200.001 TL ile 2.000.000 TL arasındaki otomobiller için taksit hakkı 12 aya kadar düşmektedir. Eğer araç bedeli 2 milyon TL'nin üzerine çıkarsa, kredi kartıyla taksitlendirme imkânı tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu düzenleme, ödeme planlarının alım gücüyle daha uyumlu hale gelmesi amacıyla uygulanmaktadır.

Bilgisayar Taksit Sayısı Ne Kadar?

Bilgisayar alımlarında kredi kartına uygulanan taksit sayısı pek çokelektronik ürüne kıyasla daha uzundur.BDDK düzenlemeleri kapsamında bilgisayar taksit sayısı hem bireysel kredi kartları hem de ticari kredi kartları için azami 12 ay ile sınırlandırılmıştır.

Kredi Kartı Beyaz Eşya Taksit Sayısı Ne Kadar?

BDDK'nın yeni düzenlemelerine göre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ya da klima gibi beyaz eşya alışverişlerinde taksit sayısı en fazla 9 aydır. Yani kullanıcılar bu kategoriye giren ürünleri satın aldıklarında, ödemelerini en fazla 9 eşit taksit halinde yapabilirler.

2026 Yılında Kredi Kartı Taksit Sayılarında Değişiklik Bekleniyor mu?

??2026 yılında kredi kartı taksit sürelerinde değişiklik yapılacağına dair şu an için resmi bir karar ya da açıklama bulunmamaktadır. BDDK'nın mevcut uygulamaları devam etmekte ve taksit sınırları halen güncel düzenlemeler üzerinden belirlenmektedir.

BDDK geçmiş dönemlerde borçların yapılandırılması ve nakit avans koşullarında kolaylaştırıcı adımlar atmış olsa da alışverişlerde uygulanan taksit sayılarında yeni bir artış ya da kısıtlama gündeme gelmemiştir. Ancak ekonomik koşullara bağlı olarak ilerleyen dönemde farklı düzenlemeler gündeme gelebilir. Böyle bir durumda olası değişiklikler yalnızca BDDK'nın resmi internet sitesi veya Resmî Gazete gibi kanallar üzerinden takip edilmelidir.