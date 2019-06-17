Kremlin'den ABD'ye 'siber savaş' uyarısı
1 saat önce
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Eğer ABD, Rusya'ya yönelik siber saldırılar düzenleyip devlet başkanlarına bildirmiyorsa, bunun Rusya'ya karşı bir siber savaşa işaret ettiğini söyleyebiliriz." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:03
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, "Eğer ABD, Rusya'ya yönelik siber saldırılar düzenleyip devlet başkanlarına bildirmiyorsa, bunun Rusya'ya karşı bir siber savaşa işaret ettiğini söyleyebiliriz." dedi.
Suudi Arabistan ve ABD uçakları Basra Körfezi'nde ortak uçuş yaptı
Elon Musk tepkiler sonrası hesabını kapattı
Çığ kütlesinde tehlikeli selfie!
Bakan Varank'tan İsmail Küçükkaya tepkisi: Adaylardan birine "bravo" mu dedi?