Son Dakika Haberleri: Kremlin'den ABD'ye 'siber savaş' uyarısı
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Kremlin'den ABD'ye 'siber savaş' uyarısı

1 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Eğer ABD, Rusya'ya yönelik siber saldırılar düzenleyip devlet başkanlarına bildirmiyorsa, bunun Rusya'ya karşı bir siber savaşa işaret ettiğini söyleyebiliriz." dedi.

Kremlin'den ABD'ye 'siber savaş' uyarısı, System.String[]
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Eğer ABD, Rusya'ya yönelik siber saldırılar düzenleyip devlet başkanlarına bildirmiyorsa, bunun Rusya'ya karşı bir siber savaşa işaret ettiğini söyleyebiliriz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:03 
Rusya Federasyonu, Dmitriy Peskov, Amerika Birleşik Devletleri
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