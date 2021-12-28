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Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti - Son Dakika

Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti

28.12.2021 12:32

Adana'da dün eşi Yunus Emre Uyaner tarafından çocuklarının gözü önünde tabancayla başından vurulan Melike Yağmur Uyaner, yaşamını yitirdi. Olaydan hemen sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunan Yunus Emre Uyaner'in ise hayati tehlikesi devam ediyor. Yunus Emre Uyaner'in, 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği öğrenildi.

Dün saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner arasında tartışma çıktı.

Kripto cinnetinde acı son! Ağır yaralanan Melike Yağmur Uyaner öldü

Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı. Eve gelen Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Ancak Yunus Emre Uyaner, babasına ''seni de vururum'' dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.

Kripto cinnetinde acı son! Ağır yaralanan Melike Yağmur Uyaner öldü

3 ÇOCUKLARI DA OLAY SIRASINDA EVDEYMİŞ

Hakan Uyaner'in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen çiftten Melike Yağmur Uyaner, dün gece tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Melike Yağmur Uyaner'in 2 ay önce bir kız bebek dünyaya getirdiği, olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu belirtildi.

Kripto cinnetinde acı son! Ağır yaralanan Melike Yağmur Uyaner öldü

2 AY ÖNCE KRİPTO PARA YÜZÜNDEN 400 BİN TL KAYBETMİŞ

Hayati tehlikesi süren Yunus Emre Uyaner'in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı. Uyaner'in psikolojik tedavi gördüğü, sık sık ailesi ve eşiyle tartıştığı iddia edildi. Ayrıca Uyaner'in olaydan bir gece önce başka bir evde kaldığı ve eşini ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

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Türk Lirası, Yunus Emre, Seyhan, Kripto, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti - Son Dakika
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