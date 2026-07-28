Kritik zirve için ABD'ye gitti! İşte Netanyahu'nun çantasındaki en önemli dosya - Son Dakika
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Kritik zirve için ABD'ye gitti! İşte Netanyahu'nun çantasındaki en önemli dosya

Kritik zirve için ABD\'ye gitti! İşte Netanyahu\'nun çantasındaki en önemli dosya
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yaşanan çatışmaların ardından ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington'a gitti. Görüşmede başta İran olmak üzere Gazze, Lübnan ve bölgesel güvenlik konularının ele alınması beklenirken, ziyaretin Netanyahu'nun yaklaşan seçimler öncesindeki siyasi konumunu da etkilemesi öngörülüyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile yaşanan çatışmaların ardından ABD Başkanı Donald Trump ile ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştirmek üzere Washington'a gitti. İki liderin görüşmesinde başta İran olmak üzere bölgesel güvenlik ve barış sürecine ilişkin konular ele alınacak.

GÜNDEMİN İLK SIRASINDA İRAN VAR

Washington'a hareketi öncesinde açıklama yapan Netanyahu, "Bu karmaşık dönemde büyük bir kararlılık ve büyük bir bilgelikle hareket etmek gerekiyor. Gündemdeki tüm konuları, öncelikle de İran'ı görüşeceğiz. Amacımız güvenliğimizi korumak ve barış çemberini genişletmek" ifadelerini kullandı.

Bu ziyaret, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Netanyahu ile gerçekleştireceği sekizinci görüşme olurken, iki lider İran'a yönelik ortak hava harekâtı öncesindeki şubat ayından bu yana ilk kez yüz yüze bir araya gelecek.

İRAN GERİLİMİ SONRASI İLK YÜZ YÜZE TEMAS

ABD'nin bu ay İran'a yönelik iki haftalık bombardıman kampanyasını hafta sonu durdurmasının ardından İran da saldırılarını askıya alacağını açıklamıştı. İsrail ise Tahran'ın olası bir saldırısına sert karşılık vereceği uyarısında bulunmuştu.

İKİ LİDER ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI YAŞANDI

Netanyahu son haftalarda, İsrail ile ABD'nin bölgesel çıkarlarının zaman zaman farklılaştığını ve Trump ile bazı görüş ayrılıkları yaşadıklarını kabul etmişti. Haziran ayında iki lider arasında gerçekleşen ve basına sızan telefon görüşmesinde Trump'ın Netanyahu'ya yönelik sert ifadeler kullandığı da kamuoyuna yansımıştı.

GAZZE VE LÜBNAN BAŞLIKLARI DA MASADA

İsrail, Trump'ın Gazze planı kapsamında çok uluslu güvenlik gücünün bölgeye girişine izin vereceğini açıklarken, 21 Temmuz'da da ABD destekli anlaşmalar çerçevesinde Güney Lübnan'daki bazı birliklerini yeniden konuşlandırdığını duyurmuştu.

Netanyahu'nun Washington ziyareti, 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde kamuoyundaki desteğini artırma açısından da önem taşıyor.

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Son Dakika Binyamin Netanyahu Kritik zirve için ABD'ye gitti! İşte Netanyahu'nun çantasındaki en önemli dosya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kritik zirve için ABD'ye gitti! İşte Netanyahu'nun çantasındaki en önemli dosya - Son Dakika
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