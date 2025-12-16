Krizi fırsata çevirdi, patlayan suda aracını yıkadı - Son Dakika
Krizi fırsata çevirdi, patlayan suda aracını yıkadı

Haberin Videosunu İzleyin
Krizi fırsata çevirdi, patlayan suda aracını yıkadı
16.12.2025 23:47
Krizi fırsata çevirdi, patlayan suda aracını yıkadı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su borusu patladı. Patlama sonrası yola yoğun miktarda su akarken, bir vatandaşın aracını fışkıran su altında yıkadığı anlar kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su borusu patladı.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRDİ

Uzun süre müdahale edilmemesi nedeniyle yolda su birikintileri oluşurken, dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir vatandaş, aracıyla defalarca akan suyun içinden geçip aracını yıkadı.

Krizi fırsata çevirdi, patlayan suda aracını yıkadı

O ANLAR KAMERADA

O anlar ise kameraya yansıdı. Öte yandan, su borusundaki arızaya ekiplerin daha sonra müdahale ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Krizi fırsata çevirdi, patlayan suda aracını yıkadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Aşka Oğuz Aşka Oğuz:
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
