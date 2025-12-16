Krizi fırsata çevirdi, patlayan suda aracını yıkadı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle su borusu patladı.
Uzun süre müdahale edilmemesi nedeniyle yolda su birikintileri oluşurken, dikkat çeken bir olay yaşandı. Bir vatandaş, aracıyla defalarca akan suyun içinden geçip aracını yıkadı.
O anlar ise kameraya yansıdı. Öte yandan, su borusundaki arızaya ekiplerin daha sonra müdahale ettiği öğrenildi.
