Son Dakika Haberleri: KTMM Zelenskiy'e yeni Kırım temsilcisi önerecek
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KTMM Zelenskiy'e yeni Kırım temsilcisi önerecek

1 saat önce

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkili ataması için isim önerecek.

KTMM Zelenskiy'e yeni Kırım temsilcisi önerecek, System.String[]
Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkili ataması için isim önerecek.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun görevini Zelenskiy'e devretmeden önce imzaladığı kararname ile yetkisi son bulan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yerine yeni atama için Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) aday önerisinde bulunacak.
Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Haber Ajansına yaptığı açıklamada, bir süre sonra Ukrayna Devlet Başkanının Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi için tavsiyede bulunmak üzere Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi.
Görüşme için henüz bir tarih belirlenmediğini kaydeden Kırımoğlu, görüşmenin ardından Zelenskiy'e önerilecek adayın belirleneceğini ifade etti.
Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, "Bana göre, Ukrayna Devlet Başkanının Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi olmalı, fakat bu görevde illa ben olmak zorunda değilim. KTMM tavsiye edilecek kişiyi belirleyecek. Ben daha genç birinin atanmasını isterdim." ifadelerini kullandı.
Petro Poroşenko, 2014'te Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nu Ukrayna Devlet Başkanının Kırım Tatarlarından Sorumlu Yetkilisi olarak atamıştı.
Nisanda yapılan seçimlerde Ukrayna Devlet Başkanlığını Vladimir Zelenskiy'nin kazanmasının ardından Poroşenko, görevini devretmeden önce Kırımoğlu'na verdiği bu yetkiyi 18 Mayıs 2019'da imzaladığı karar ile sonlandırmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:07 Kaynak: AA
Tatar, Ukrayna, Kırım, Güncel
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