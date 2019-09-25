Son Dakika Haberleri: KTO meclis toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

KTO meclis toplantısı

24 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) eylül ayı meclis toplantısına katıldı.

KTO meclis toplantısı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) eylül ayı meclis toplantısına katıldı.

KTO'nun konferans salonunda düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri oylamaya sunularak kabul edildi.

Toplantıda konuşan Büyükkılıç, Kayseri'nin gelişmekte ve güzelleşmekte olduğunu söyledi.

Kayseri'nin bir ticaret merkezi olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "Ticaret denilince akla İpek Yolu geliyorsa, Kültepe bunun olmazsa olmazıdır. Üzerindeki kervansaraylarımız, en güzel ticaretin bu merkez olduğunu gösteren öğelerdir. Kayseri, 1 milyon 200 bini şehir merkezinde, 200 bini taşra ilçelerimizde, 100 bini de değişik ülkelerden misafir olmak üzere 1,5 milyon nüfusu ve potansiyeli içermektedir." diye konuştu.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da oda olarak, Diyarbakır'da evlatlarını terörün kıskacından kurtarmak için yaklaşık 23 gündür "dik ve yürekli bir duruş" ortaya koyan annelerin yanında olduklarını ifade etti.

Bu annelerin vakur duruşunun, Kandil başta olmak üzere, terör örgütü ve destekçilerini boğacağına inandığını kaydeden Gülsoy, "Evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için ayağa kalkan annelere, ülkemiz aleyhine her türlü organizasyonun içinde bulunan bazı sanatçı taifesi ile malum çevrelerin destek vermemesini de şiddetle kınıyorum. Biz Kayseri olarak, Kayseri'nin en büyük meslek örgütü olarak, bu annelerimizin haklı feryadına her zaman kulak verecek ve yanlarında olduğumuzu göstereceğiz." şeklinde konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den çok sayıda kente sağanak yağış uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ABD'de Trump tarafından verilen yemeğe katıldı Son dakika! Kandilli açıkladı: Silivri açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Siber dolandırıcılar, YouTube fenomenlerinin hesaplarını sahte e-postalarla ele geçirmeye çalışıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 19:47:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KTO meclis toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]