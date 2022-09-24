Malezya Başbakanı, BM Güvenlik Konseyinin veto yetkisinin kaldırılması çağrısında bulundu - Son Dakika
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Malezya Başbakanı, BM Güvenlik Konseyinin veto yetkisinin kaldırılması çağrısında bulundu

24.09.2022 10:34
Malezya Başbakanı, BM Güvenlik Konseyinin veto yetkisinin kaldırılması çağrısında bulundu

KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin veto yetkisinin "bir ülke bir oy ilkesi" doğrultusunda kaldırılması çağrısında bulundu.

KUALA Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin veto yetkisinin "bir ülke bir oy ilkesi" doğrultusunda kaldırılması çağrısında bulundu.

Başbakan İsmail Sabri, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'ndaki hitabında, demokrasinin ruhunu ve sembolünü dünyaya taşıyan bir örgüt olarak BM'nin aslına dönmesi gerektiğini söyledi.

BM'deki en büyük sorunun, veto yetkisinin çoğu zaman bu güce sahip olan devletlerin lehine kullanıldığı Güvenlik Konseyi olduğunun altını çizen İsmail Sabri, Ukrayna, Filistin ve Myanmar başta olmak üzere dünyada yaşanan çatışma ve krizlerin küresel denetim sisteminin ve BM'nin zayıflığı nedeniyle çözülemeyeceğini ifade etti.

İsmail Sabri, "(Söz konusu uygulama) Demokratik değil ve demokrasi ilkelerini ihlal ediyor. Bu, konseyin daimi üyelerinden herhangi birinin ihtilafları çözmesini imkansız kılıyor." şeklinde konuştu.

BM Genel Kurulu'na ilk kez Malayca hitap edildi

Malaya Federasyonu'nun 17 Eylül 1957'de BM üyesi olarak kabul edilmesinden 65 yıl sonra Malayca, ilk kez Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup tarafından genel kurula hitapta kullanıldı.

Başbakan İsmail Sabri, genel kurulun 4'üncü gününde geleneksel Malay kıyafetleri siyah baju Melayu, songkok şapkası ve sampin içinde çıktığı kürsüde 22 dakikalık konuşmasını Malayca yaparak bir ilki gerçekleştirdi.

İsmail Sabri daha önce hükümetin Malaycanın kullanımını artırma çabası içerisinde olduğunu ve geçen aralıkta başlatılan Malezya Dış Politikası çerçevesinin önceliklerinden biri olduğunu söylemişti.

Başbakan İsmail Sabri, Malaycanın uluslararası arenadaki kullanımını artırmak için ASEAN liderleriyle Malaycanın örgütün ikinci resmi dili olarak kullanılmasını görüşeceğini söylemişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Malezya, Güncel, Son Dakika

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