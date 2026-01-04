HAVANA, 4 Ocak (Xinhua) -- ABD ordusunun cumartesi sabahı erken saatlerde Venezuela'ya düzenlediği saldırılar Küba'nın başkenti Havana'da protesto edildi. Protestoya Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de katıldı.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını" duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › Küba'da ABD Saldırısına Protesto - Son Dakika
