Küçük Mucitler Mev'de Buluştu

Milli Eğitim Vakfı (MEV) Özel Ankara
Koleji'nde bu yıl ikincisi düzenlenen "Küçük Buluşlar MEV'de Buluşuyor" etkinliği kapsamında küçük mucitlerin icatları sergilendi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Vakfı desteği ile düzenlenen sergiye, Çankaya
, Etimesgut
ve Yenimahalle
'den devlet ve özel okullarının 2 ve 3'üncü sınıf öğrencileri katıldı.
7-9 yaş aralığında 100'den fazla öğrencinin katıldığı sergi ile çocukların yaratıcı düşünme, pratiğe dökme becerilerinin geliştirilmesi, araştırma ve planlama yollarıyla yeni icatların ortaya çıkması amaçlandı.
179 projenin sergilendiği etkinlikte, günlük eşyalardan yaşlıların, engellilerin, araç sürücülerinin ve yayaların kullanımına yönelik icatlara kadar birçok yeni fikir yer aldı. Plastik
bardaktan üretilen gluten tanımlama cihazı büyük ilgi görürken tasarımcısı üçüncü sınıf öğrencisi Miraysu Özer, gluten içeriğine uygun olarak yanıp sönen bardak ile çölyak ve şeker hastalarına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi. Çölyak hastası olduğunu belirten Miraysu, hayatı kolaylaştıracak bu fikrin, robotik kodlamalarla geliştirilmesi için çalışacağını ifade etti.
Projeler arasında, serum malzemeleri kullanılarak yapılan otomatik çiçek sulama, hareket halindeki trenden yolcu indirme ve bindirme sistemi, kırmızı ışıkta araçların geçmemesi için otomatik kapan gibi ilgi çekici ve yaratıcı fikirler de yer aldı.
Sağlık, ulaşım, ekonomi gibi birçok konuda yeni fikirler ortaya koyan öğrenciler, gelen ziyaretçilere projelerini anlattı.
Proje sorumlularından Gökçe Çanakçı
, sergi kapsamında öğrencilerle birlikte plastik atık toplayarak elyafa dönüştürdüklerini ve bu elyaftan da anahtarlık, magnet gibi ürünler yaparak otizmli çocuklar yararına sattıklarını söyledi. Çanakçı, "Plastikten Elyafa Yolculuk" adı altında gerçekleşen proje için "Öğrencilerimizle birlikte plastik atık toplayarak, gerekli yerlere ulaşımını sağladık. Bize elyaf olarak dönmesi sonucunda da çeşitli ürünler ortaya koyduk. Öğrencilerimiz, sergi alanında satışı yapılan bu ürünlerden elde edilen geliri Mehmet Ulucan Özel Eğitim Uygulama Merkezine otizmli arkadaşları için bağışlayacak." dedi.
Serginin açılışına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şükrü Karatepe
, Sağlık Bakanlığı
Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mahir Ülgü, Türk Patent ve Marka Kurumu Yenilik ve Tanıtım Daire Başkanı Salih Koca
, Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Dairesi Başkanı Salih Bektaş ve Milli Eğitim Vakfı üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.