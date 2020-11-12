Küçükçekmece Belediyesi'nden "Park" iddialarına açıklama - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi'nden "Park" iddialarına açıklama

12.11.2020 16:48
Küçükçekmece Belediyesi'nden

Küçükçekmece'de bir parkta yer alan terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen görsellerle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Küçükçekmece'de bir parkta yer alan terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen görsellerle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Belediyemizin herhangi bir yasa dışı örgütü ya da milletimizin birliğini, bütünlüğünü tehlikeye atacak herhangi bir yapılanmayı desteklemesi söz konusu değildir. Küçükçekmece Belediyesi olarak rehberimiz; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'tür" denildi.

Küçükçekmece'de Atatürk Parkı'nda terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen bazı görsellerin tespit edilmesinin ardından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Belediyeden konuyla ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Küçükçekmece Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde çeşitli mecralarda Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi'ye yönelik asılsız iddiaların gündeme getirildiğini üzülerek izliyoruz. Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde yer alan Atatürk Parkı'nı çocuklarımızın daha sağlıklı ve iyi şartlarda bir parka sahip olması için tamamladığımız beş farklı oyun istasyonundan oluşan çalışma belli çevreler tarafından kasıtlı olarak farklı algılanmış, yorumlanmış ve hassasiyeti olan vatandaşlarımız manipüle edilerek kin ve düşmanlığa sevk edilmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen talepler sonrasında söz konusu park tasarımları kaldırılmış ve ilgililer hakkında soruşturmalar başlatılmıştır. Tüm süreci Küçükçekmeceliler ve kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmaya devam edeceğiz. Fakat parktaki uygulamalar üzerinden yapılan bazı manipülatif yorumlar, eleştiri boyutunu aşmış, hakaret seviyesine gelmiş, farklı platformlarda belli bir emirle hazırlandığı açık olan haberlerle birlikte karalama kampanyasına dönüştürülmüştür" denildi.

"Belediyemizin herhangi bir yasa dışı örgütü desteklemesi söz konusu değildir"

Açıklamanın devamında ise, "Bilinmesini isteriz ki, Belediyemizin herhangi bir yasa dışı örgütü ya da milletimizin birliğini, bütünlüğünü tehlikeye atacak herhangi bir yapılanmayı desteklemesi söz konusu değildir. Belediyemiz ve Sayın Başkanımız ile ilgili iddialar kabul edilemez olduğu gibi tamamen gerçek dışıdır. Kimsenin şüphesi olmasın ki, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinden aldığımız güçle, işaret ettiği uygarlık yolunda kararlı ilerleyişini sürdürecektir. Hiçbir şekilde, hiçbir güç bizi bu yoldan asla döndüremez, hiç bir kurum ya da kimse bizim bu inancımızı, bağlılığımızı iftiralarla gölgelendiremez. Kimse bizim bayrak sevgimizi sorgulamaya kalkmasın. Vatanımızı vatan yapan, bizi biz yapan, bayrağımızı bayrak yapan; 23 Nisan'da, 30 Ağustos'ta, 29 Ekim'de, 19 Mayıs'ta Küçükçekmece'ye tekrar bayram geldi. Milli bayramlarımızda ilçenin her yerini kırmızı beyaz ile donatan, ilçemizde yaşayan işçiye, memura, muhtara, esnafa, ev hanımına "Cumhuriyet Benim" dedirten Belediyemizden ve Belediye Başkanımız Kemal Çebi'den hangi yüz ile bayrak düşmanı çıkarmaya çalışıyorsunuz?" ifadeleri kullanıldı.

"Küçükçekmece Belediyesi olarak rehberimiz; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'tür"

"Küçükçekmece Belediyesi olarak rehberimiz; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'tür " denilen açıklamada, "31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sonrası, büyük zaferle Küçükçekmece Belediye Başkanı olan Sayın Başkanımız Kemal Çebi'nin, belediyeye adım attığı ilk gün binaya astığı Türk Bayrağı, bir gün bile kaldırılmamış, ilk günkü gibi dalgalanmaya devam etmektedir. Küçükçekmece Belediyesi olarak rehberimiz; Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'tür, Şerife Bacı'dır, Kara Fatma'dır, Halime Çavuş'tur, Gördesli Makbule'dir ve Tayyar Rahmiye'dir! Bize bayrak düşmanı diyenlere soruyoruz sizin rehberiniz kimdir? Milletleri millet yapan değerler vardır. Millet bir ruhtur, manevi bir değerdir; çokların, teklerin bütünüdür. 2020 Ocak ayında, Şırnak'ta görevi başında Pençe-3 Harekatında çıkan çatışmada şehit olan evladımız, kardeşimiz Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık'ın adını kendi mahallesi olan Halkalı Mahallesi'ndeki parka vererek, anısını her daim yaşatmaya devam ettik. Küçükçekmece Belediyesi olarak sadece özel günlerde değil, her günü özel gün gibi hissettik, 7'den 70'e her adımımızda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile yürüdük. Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Belediye Başkanımız Sayın Kemal Çebi her zaman, Atatürk'ün düşünceleri ışığında ve gösterdiği yola bağlı kalarak insanların özgürlüğüne, eşitliğine, çevrenin ve her canlının korunması gerekliliğine ve en önemlisi kent adaletine inanarak çalışmıştır" denildi.

Açıklamada Küçükçekmece Belediyesi'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve milli bayramlarda yaptığı birçok etkinliğe ilişkin de bilgi verildi. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi'nden Park iddialarına açıklama
Küçükçekmece Belediyesi'nden Park iddialarına açıklama
Küçükçekmece Belediyesi'nden Park iddialarına açıklama
Küçükçekmece Belediyesi'nden Park iddialarına açıklama
Küçükçekmece Belediyesi'nden Park iddialarına açıklama
Küçükçekmece Belediyesi'nden Park iddialarına açıklama
Küçükçekmece Belediyesi'nden Park iddialarına açıklama
Küçükçekmece Belediyesi'nden Park iddialarına açıklama
Küçükçekmece Belediyesi'nden Park iddialarına açıklama
Küçükçekmece Belediyesi'nden Park iddialarına açıklama
Küçükçekmece Belediyesi'nden Park iddialarına açıklama
Küçükçekmece Belediyesi'nden Park iddialarına açıklama

Küçükçekmece Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Küçükçekmece, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece Belediyesi'nden 'Park' iddialarına açıklama - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: A Milli Takım'a yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi için vurgu yaptığı "Acı reçete" ne anlama geliyor? Sınırları zorlayan Şevval Şahin, köpük banyosu yaptığı anları paylaştı Trabzonspor'dan, F.Bahçe ve G.Saray'a Sörloth vetosu: Türkiye'ye dönerse ilk hak bizim Tır şoförü Tolga Karel'den kendisiyle alay eden takipçisine tokat gibi cevap: Maaşım senin sülalene burs verir "Herkes bilsin" diyen Sergen Yalçın'dan ayrılık sözleri: Söz konusu olamaz Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Yasak Elma'ya veda eden Talat Bulut, set çalışanlarıyla kurgu cenaze töreni düzenledi
Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'den tepki çeken parkla ilgili eleştirilere yanıt         
16:34
7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu 7 yıl sonra Trabzon'da görülen yakalı toy kuşunu avcılar vurdu         
16:24
Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan Son Dakika! ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan "Trump, Beyaz Saray'ı bırakacak mı?" sorusuna yanıt: Gerekirse ordu devreye girer         
16:07
Valilik önünde kısa süreli panik! Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı Valilik önünde kısa süreli panik! Bomba imha robotuyla patlatılan poşetten kıyafet ve ayakkabı çıktı         
15:40
Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor Koronavirüs nedeniyle getirilen sigara yasağının ilk gününde yakalanınca dert yandı: Evde hanım, dışarıda devlet yasaklıyor         
15:36
Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti Ermeni basını, canlı yayın yapan Paşinyan'ın nerede olduğunu tahlil etti         
15:26
Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü Son Dakika! Kırmızı listede aranan PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Türgeç öldürüldü         
15:09
91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor 91 saat enkaz altında kalan minik Ayda'nın babası: Kızım her detayı saniyesi saniyesine hatırlıyor         
14:40
Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7.71 liradan işlem görüyor         
14:36
Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti Soyunma kabininde skandal olay! Kıyafet denemek için girdiği kabinde görüntülendiğini fark etti         
14:26
Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi Deprem öncesi çatlakları yeni olmuş gibi gösterip para almaya çalıştı: Fırsatçı ev sahibini kiracısı ele verdi         
13:50
Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı Banyoda kalp krizi geçiren 3 çocuk babası, kurtarılamadı         
12:36
Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti Ayılar, hayvancılıkla uğraşan vatandaşın bir yıllık emeğini bir gecede hiç etti         
12:30
Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı Küçükçekmece'deki parkta 'sembol' tartışması: Terör soruşturması başlatıldı         
12:08
Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler         
10:56
Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu Serhat Midyat ve Gaye Gürsel, Arka Sokaklar'ın kadrosuna dahil oldu         
10:37
Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı Kokoreççi görünümlü pavyona baskın! Ekipler gördüklerine inanamadı         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2020 16:57:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Küçükçekmece Belediyesi'nden "Park" iddialarına açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei