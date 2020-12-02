Küçükçekmece'de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçildi - Son Dakika

Küçükçekmece'de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçildi

02.12.2020 13:28

- Küçükçekmece'de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçildi Küçükçekmece'de pazarlarda Covid-19 denetimi İstanbul'da son günlerde artış gösteren Covid-19 vak'alarına ilişkin olarak ilçedeki tedbirleri artıran Küçükçekmece Belediyesi pazar yerlerinde denetimlerini sıkılaştırdı.

- Küçükçekmece'de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçildi

Küçükçekmece'de pazarlarda Covid-19 denetimi

İSTANBUL - İstanbul'da son günlerde artış gösteren Covid-19 vak'alarına ilişkin olarak ilçedeki tedbirleri artıran Küçükçekmece Belediyesi pazar yerlerinde denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri kapalı pazara girişte HES kodu ve maske denetimini gerçekleştirdi.

Son günlerde artan korona virüs vak'alarının ardından art arda tedbirler gelmeye başladı. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği Covid-19 genelgesi kapsamında Küçükçekmece Belediyesi ilçede bulunan pazar yeri girişinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde zabıta ekipleri girişte HES kodu kontrolü yaptıktan sonra vatandaşları içeriye aldı. Maske kontrolü de gerçekleştiren ekipler, mesafe ve temizlik kurallarına da uyulmasını belirtti.

"Küçükçekmece'de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçtik"

Küçükçekmece Belediyesi Zabıta Amiri Metehan Gök, "Küçükçekmece'de kapalı ve açık pazarlarda HES kodu uygulamasına geçtik. Ayrıca pazara girişte vatandaşların ateşlerini ölçüp güvenli bir şekilde içeriye alıyoruz. Bu arada ilk önce esnafların kontrolünü yapıyoruz. Daha sonra vatandaşların kontrolünü yapıyoruz. Pazarda esnafta sosyal mesafeye çok dikkat ediyor. Dikkat etmeyen arkadaşlara da gerekli cezaları uyguluyoruz" dedi.

"Millet olarak dikkat edersek bu virüsten kurtuluruz"

Pazar esnafı Celal Gündüzer, "Şuan herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bizim ve buraya gelenlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Tedbirler konusunda şuan herhangi bir sıkıntı yok. Millet olarak dikkat edersek bu virüsten kurtuluruz. Pazara HES koduyla giriliyor böylelikle daha dikkatli olmuş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Vakalar çok arttı belediye burada gerekli kontrolleri yapıyor"

Vakaların arttığını söyleyen Bedük Üncü, "Herkesin tedbir alması gerekiyor. Vakalar çok arttı belediye burada gerekli kontrolleri yapıyor. HES kodunu soruyor ve ateşlerine bakılıyor. Böyle devam etmeli" ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece'de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçildi
Küçükçekmece'de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçildi
Küçükçekmece'de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçildi
Küçükçekmece'de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçildi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de pazarlarda HES kodu uygulamasına geçildi - Son Dakika


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