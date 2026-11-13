Küçükçekmece’de çökme riski bulunan binanın balkonlarına kalaslı destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Küçükçekmece’de çökme riski bulunan binanın balkonlarına kalaslı destek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Küçükçekmece’de çökme riski bulunan binanın balkonlarına kalaslı destek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Küçükçekmece’de çökme riski bulunan binanın balkonlarına kalaslı destek
Haber Videosu

Küçükçekmece'de yaklaşık 60 yıllık olduğu belirtilen ve çökme riski taşıdığı öne sürülen 5 katlı binada, 2 dairenin balkonları kalaslarla desteklendi. Mahalleli Murat Kaya, “5 aydır bu şekilde. Gördüğünüz gibi tahta direklerle ayakta duruyor. Canlı tabut gibi bir şey. Her yağmurda binadan bir parça daha düşüyor” dedi. Çevredekilerin çökmesinden endişe ettiği bina dron ila havadan görüntülendi.

Kanarya Mahallesi, Tarak Kuşu Sokak'ta bulunan yaklaşık 60 yıllık 5 katlı binada zamanla çatlaklar, kırılmalar ve beton dökülmeleri meydana geldi. Yağmur sularının binaya sızmasıyla yapının daha da zarar görmesi üzerine kaymaya başlayan 2 dairenin balkonları, ev sahipleri tarafından kalaslarla desteklendi. Yaklaşık 6 aydır binadakilerin bu şekilde önlem almaya çalıştığını belirten mahalleliler, olası bir çökme nedeniyle endişe yaşadıklarını söyledi. Sokaktan geçenlerin gördüklerinde şaşırdıkları bina, dron ile havadan görüntülendi.

"TAHTA DİREKLERLE AYAKTA DURUYOR"

Mahalleli Murat Kaya, “Bu bina 5 aydan fazladır bu durumda. Gördüğünüz gibi tahta direklerle ayakta duruyor. Altından insan, araba geçse çökecek gibi. Burada insanlar yaşıyor. Yabancı uyruklular, geçimi olmayan insanlar burada kalıyor. Bir an önce önlem alınması lazım. Yetkililerin buraya gelip insanları çıkartıp binayı mühürlemesi lazım. Yarın bir gün karşıdaki bina yapılmaya başlandığında burası sallanacak. Binada 5-6 kişinin yaşadığını biliyorum. Her yağmurda binadan bir parça daha düşüyor. Gördüğünüz gibi bina artık katman katman olmuş yıkılmaya hazır. Bina eski olduğundan dolayı çatıda kırılmalar, dökülmeler başlamış. Bu yüzden su alıyor. Bu yüzden de bina zarar görüyor” dedi.

Küçükçekmece’de çökme riski bulunan binanın balkonlarına kalaslı destek

"TAHTALAR 5-6 AY ÖNCE KOYULDU"

Murat Kaya, “Herkes kendince tahtayla önlem almış. Ben burada bazen binanın beton parçalarının yere düştüğünü görüyorum. İnsanlar binanın altından geçerken yıkılır diye korkuyorlar. Bugün ya da biraz sonra çökecek gibi duruyor. Canlı tabut gibi bir şey. Sonuçta tahta bir şekilde tutuyor ama nasıl tutuyor? Önlemsiz bir şekilde tutuyor. Tahtalar 5-6 ay önce koyuldu. Bu kadar çürük bir bina daha önce görmemiştim. Bu binayı görüp de sağlam diyecek kimse yok. O yüzden insanlara bir şey olmadan bu binanın bir an önce tahliye edilmesi ve yıkılması gerekir” dedi.

"TAHTA İLE İPLE OLMAZ BİNA AYAKTA ZOR DURUYOR"

Arkadaşlarının binada oturduğunu belirten Muhammed Hasan, “Ben bu mahallede oturuyorum. Benim arkadaşlarım da bu binada oturuyorlar. Tahtayla desteklemişler. Bu bina çok eski, su da basmış. Buradan geçemiyoruz. Ben nakliyeciyim. Bir iki kere buradan geçerken arabayı binaya sürtmemden dolayı bina yıkılacaktı. Tahta ile iple olmaz bina ayakta zor duruyor. Ayakta durması imkansız, çok eski bir bina. Bu çok tehlikeli. Burada inşaat çalışması olacak. Bu inşaat yapılırken bu bina da sallanır, yıkılabilir. Yabancı arkadaşlarım da burada oturuyorlar. Onlar da tahta ile desteklemişler ama durması imkansız. Bu çok riskli bir durum” ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece’de çökme riski bulunan binanın balkonlarına kalaslı destek
Kaynak: DHA
KüçükçekmeceMurat Kayaİstanbul3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park’ta oynanacak Zemin tartışması sona erdi, Süper Kupa finali RAMS Park'ta oynanacak
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
Otobüs hızla yaklaşıyordu: Murat Yıldırım genç kızı son anda çekti Otobüs hızla yaklaşıyordu: Murat Yıldırım genç kızı son anda çekti
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
Fatih’te iki kadını sokakta darbeden şüpheliler gözaltına alındı Fatih'te iki kadını sokakta darbeden şüpheliler gözaltına alındı
Restoranda 83 bin TL’lik hesap: Fatih Terim’in ödeme yöntemi konuşuluyor Restoranda 83 bin TL'lik hesap: Fatih Terim'in ödeme yöntemi konuşuluyor
Sergen Yalçın’ın kolunda servet yatıyor Fiyatı inanılmaz Sergen Yalçın'ın kolunda servet yatıyor! Fiyatı inanılmaz
Platin sarıya dönen Hande Erçel’in saçları gerçek mi, peruk mu Platin sarıya dönen Hande Erçel'in saçları gerçek mi, peruk mu?
18:56
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek: 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
18:37
AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala’ya üst mahkemeden de ret
AİHM kararı için yapılan itiraz: Kavala'ya üst mahkemeden de ret
18:19
Brooklyn’de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
Brooklyn'de çöken binada 8 ölü: Çökme anı daire kamerasında
18:11
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim’de başlamıştı
Galatasaray yönetiminde iki ayrılık: Gerginlik 27 Ekim'de başlamıştı
18:07
Bilal Erdoğan’a sevgi seli Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
Bilal Erdoğan’a sevgi seli! Kalabalıktan adım atmakta zorlandı
17:43
Restoranda 83 bin TL’lik hesap: Fatih Terim’in ödeme yöntemi konuşuluyor
Restoranda 83 bin TL'lik hesap: Fatih Terim'in ödeme yöntemi konuşuluyor
17:23
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
İsrail televizyonunda Türkiye tartışması! Sunucu yayını kesmek zorunda kaldı
17:17
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması Şimdi dünya yıldızı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 20:12:09. #7.12#
SON DAKİKA: Küçükçekmece’de çökme riski bulunan binanın balkonlarına kalaslı destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android