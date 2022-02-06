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Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest bırakıldı! - Son Dakika

Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest bırakıldı!

06.02.2022 00:19
Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest bırakıldı!

Çanakkale'de dün akşam saatlerinde gözaltına alınan CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan ve iki memur Ayvacık Adliyesi'nde, savcılıktaki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıktı. Belediye Başkanı Balkan, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Çanakkale'de dün akşam gözaltına alınan CHP'li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

USULSÜZ PARA ALINDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Küçükkuyu beldesinde oturan Kamuran T., 14 Temmuz 2021 tarihinde verdiği ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.Ö.'nün 15 bin TL'yi usulsüz olarak kendisinden aldığını, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan'ın bilgisi dahilinde yapıldığını ileri sürmüştü.

Küçükkuyu Belde Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.Ö. ve Fen İşleri personeli M.E., yürütülen bir soruşturma kapsamında dün mesai bitimine yakın belediyeye gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDILAR

Küçükkuyu Belde Belediye Başkanı CHP'li Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.Ö. ve Fen İşleri personeli M.E., bugün savcılıktaki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıktılar. Başkan Balkan ve Fen İşleri Müdürü M.Ö., mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, memur olan M.E'nin işlemlerinin devam edildiği öğrenildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in de destek verdiği Belediye Başkanı Cengiz Balkan, adliye önünde bekleyen sevenleri tarafından alkışlarla karşılandı. Başkan Balkan, bu süreçte kendisine destek olanlara teşekkür etti.

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Cengiz Balkan, Çanakkale, İrtikap, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest bırakıldı! - Son Dakika


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