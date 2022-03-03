REMSE - Kudüs özgürleşene kadar çayı kendine yasaklayan Ürdünlü, 55 yıldır çay içmiyor - Son Dakika
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REMSE - Kudüs özgürleşene kadar çayı kendine yasaklayan Ürdünlü, 55 yıldır çay içmiyor

03.03.2022 15:37
REMSE - Kudüs özgürleşene kadar çayı kendine yasaklayan Ürdünlü, 55 yıldır çay içmiyor

İsrail'in 1967'deki Filistin işgali sonrası büyük üzüntü yaşayan ve işgali zihninde her gün canlı tutabilmek için en sevdiği bir şeyden vazgeçmeye karar veren Ürdünlü Abdulilah eş-Şebul, "Kudüs özgür olana kadar çay içmeme" sözünü aradan geçen 55 yıla rağmen tutuyor.

İsrail'in 1967'deki Filistin işgali sonrası büyük üzüntü yaşayan ve işgali zihninde her gün canlı tutabilmek için en sevdiği bir şeyden vazgeçmeye karar veren Ürdünlü Abdulilah eş-Şebul, "Kudüs özgür olana kadar çay içmeme" sözünü aradan geçen 55 yıla rağmen tutuyor.

Ülkenin kuzeyindeki Er-Remse kentinde yaşayan Şebul, Şubat 1934'te dünyaya geldi. Şebul, 1951'de Ürdün ordusuna katıldı ve 24 yıl görev yaptığı 5. Piyade Taburu'ndan "çavuş" rütbesiyle emekli oldu. Sonrasında 12 yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ordusunda görev yapan Şebul, 1988 yılında ülkesine döndü.

Halihazırda 88 yaşında olan ve bazı şeyleri hatırlamakta zorluk çeken Şebul, taşıdığı Filistin ve Kudüs sevgisi sayesinde, AA muhabirine, bundan tam 55 yıl önce kendine verdiği bir sözü ve sonrasını tüm ayrıntılarıyla anlattı.

İngiliz'i selamlamadığı için hapis yattı

Şebul, son Irak Kralı 2. Faysal'ın Ürdün ziyareti sırasında Kral'a eşlik eden İngiliz'i selamlamadığı için yargılandığını ve bir hafta hapis yattığını söyledi.

Yaşlı adam, "Ürdün'ün Zerka kentindeki askeri cezaevine, 9 numaralı hücreye yerleştirildim. Hücrede Ürdün sınırını yasa dışı şekilde geçtiği için tutuklanan Musa adında bir Yahudi de vardı." dedi.

Ürdün ordusunda görev yaparken, çok soğuk bir havada Mefrak kentinden Batı Şeria'daki Nablus kentine yürüyerek 14 gün süren bir askeri tatbikata katıldığını anlatan Şebul, Nablus'un yanı sıra Cenin ve Tulkerm'de de görev yaptığını belirtti.

"Kudüs elden gitmişken çay mı içiyorsun?" sözü üzerine verilen bir karar

Kudüs'te Kubbetü's Sahra ve Mescid-i Aksa'da namaz kıldığı, dünyanın en ünlü Kur'an hafızı Mısırlı Abdulbasit Abdusamed ile tanıştığı ve "Aker" adlı ünlü bir şekerleme dükkanında künefe yediği zamanları "hayatının en güzel günleri" olarak nitelendiren Şebul, çayı kendine yasak etme sürecini ise şöyle anlattı:

"1967'de inzibat olarak görev yapıyordum. Bir arkadaşım bisikletiyle yanımdan geçti ve ben o sırada çay içiyordum. Bana 'Kudüs elden gitmişken çay mı içiyorsun?' dedi. Sözleri beni çok etkilemişti. Elimdeki çayı fırlattım ve Kudüs işgalden kurtulana kadar bir daha asla çay içmeyeceğime söz verdim."

Şebul, "Çay içmeyi çok severdim ve bir oturuşta 8 bardak kadar içerdim. Bunun bir yemin olmadığını kendime verdiğim bir söz olduğunu bilsem bile 55 yıldır ağzıma sürmedim. " diye konuştu.

Eğer şimdi Kudüs'ü ziyaret ederse, bu sözünden dönme olasılığı sorulduğunda ise Şebul, "Benim ahdim işgal altındayken Kudüs'ü ziyaret etmekle bitmiyor. Kudüs'ün özgür olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

REMSE - Kudüs özgürleşene kadar çayı kendine yasaklayan Ürdünlü, 55 yıldır çay içmiyor
REMSE - Kudüs özgürleşene kadar çayı kendine yasaklayan Ürdünlü, 55 yıldır çay içmiyor
REMSE - Kudüs özgürleşene kadar çayı kendine yasaklayan Ürdünlü, 55 yıldır çay içmiyor
REMSE - Kudüs özgürleşene kadar çayı kendine yasaklayan Ürdünlü, 55 yıldır çay içmiyor
REMSE - Kudüs özgürleşene kadar çayı kendine yasaklayan Ürdünlü, 55 yıldır çay içmiyor
REMSE - Kudüs özgürleşene kadar çayı kendine yasaklayan Ürdünlü, 55 yıldır çay içmiyor
REMSE - Kudüs özgürleşene kadar çayı kendine yasaklayan Ürdünlü, 55 yıldır çay içmiyor
REMSE - Kudüs özgürleşene kadar çayı kendine yasaklayan Ürdünlü, 55 yıldır çay içmiyor

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Filistin, Ürdün, Kudüs, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel REMSE - Kudüs özgürleşene kadar çayı kendine yasaklayan Ürdünlü, 55 yıldır çay içmiyor - Son Dakika


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