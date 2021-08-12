Kudüs'te Ürdün ordusundan bir askere ait olduğu tahmin edilen ceset kalıntılarına ulaşıldı - Son Dakika

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Ürdün ordusundan bir askere ait olduğu tahmin edilen ceset kalıntılarına ulaşıldığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, söz konusu kalıntılar Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi yakınlarında altyapı çalışmaları yürüten İsrail ekibi tarafından bulundu.

Cesedin 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden bir Ürdün askerine ait olma ihtimali üzerinde durulduğu aktarıldı.

Yapılan kazıda kalıntıların yanında bıçak, yüzük, saat ve miğfere de ulaşıldığı kaydedildi.

Ceset üzerinde incelemenin devam ettiği ve Ürdün askerine ait olduğu kesinlik kazanmasının ardından Ürdün makamlarına bildirileceği ifade edildi.

İsrail ile Arap komşuları Mısır, Suriye ve Ürdün arasındaki Altı Gün Savaşı 5 Haziran 1967'de başlamıştı. Savaş sonucunda İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra stratejik öneme sahip Suriye'nin Golan Tepeleri ile Mısır'a ait Sina Yarımadası'nı işgal etmişti.