Kuduz nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Kuduz nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa son yolculuğuna uğurlandı

10.11.2022 15:09

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 11 yaşındaki Mustafa Erçetin toprağa verildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in cenazesi köyünde toprağa verildi.

Kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde kuduz teşhisiyle alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Erçetin'in cenazesi sabah ailesine teslim edildi. Ankara'dan uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gönderilen cenaze, yakınları tarafından alınarak Adilcevaz Belediyesine ait cenaze aracıyla Göldüzü köyüne götürüldü. Erçetin'in cenazesi, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.

Kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

BAZI AİLE ÜYELERİ FENALAŞTI

Mezarlıkta fenalaşan aile fertlerine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Cenazeye Kaymakam İsmail Demir, Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve köylüler katıldı.

Kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
Kaynak: AA
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Hacettepe Üniversitesi, Adilcevaz, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuduz nedeniyle hayatını kaybeden Mustafa son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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