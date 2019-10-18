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Kulp'ta Muhtarlar Günü etkinliği

1 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.

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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.


Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamlığı tarafında organize edilen etkinlik, Kulp Hükümet konağı bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Düzce Mahalle muhtarı M. Cevat Yıldırım, muhtarlık müessesesinin Türkiye'deki yerel demokrasinin en köklü kurumu olduğunu söyledi. Yıldırım, "Geçmişten bu güne biz muhtarlar olarak, bir yandan köy ve mahalle sakinlerimizin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde bazen uygulayıcı, bazen de aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekteyiz. Geçmişi yaklaşık 200 yıllık bir süreye dayanan muhtarlık müessesesine, geç kalınmış özel bir gün bahşederek bizleri onore eden, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, devlet büyüklerimiz ve emeği geçen herkese şahsım ve değerli muhtarlarımız adına şükranlarımı sunarım" dedi.


Etkinliğe, Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçe protokolü ve köy muhtarları katıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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