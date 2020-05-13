Kültür Varlıkları Müdür Yardımcısı'ndan 'Olimpos tahrip edilecek' iddialarına yanıt - Son Dakika
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Kültür Varlıkları Müdür Yardımcısı'ndan 'Olimpos tahrip edilecek' iddialarına yanıt

23 dakika önce

KÜLTÜR Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Birol İnceciköz, Olimpos'un 1'inci derecek sit alanıyken 3'üncü derece olarak tescil edilmesinin ardından bölgede toplantı yaptı.

Kültür Varlıkları Müdür Yardımcısı'ndan 'Olimpos tahrip edilecek' iddialarına yanıt, System.String[]
KÜLTÜR Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Birol İnceciköz, Olimpos'un 1'inci derecek sit alanıyken 3'üncü derece olarak tescil edilmesinin ardından bölgede toplantı yaptı. İnceciköz, sosyal medyadaki 'tarihi ve doğal alanlar tahrip edilecek' iddialarına da cevap vererek, "Bölgedeki yapılaşma büyük oradan azaltılacak. 64 bin metrekareden 24 bin metrekareye düşüyor yapılaşma" dedi.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Birol İnceciköz, Olimpos Kazı Başkanı Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Olcay Uçkan, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, Olimpos Kazıları mimarı Erkan Uçkan, Antalya Müze Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Çelik, sanat tarihi uzmanı İsmail Aydemir, Adrasan Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Feyzullah Çam, Kumluca Belediye Meclis Üyesi Halil Karataş, Yazır Mahalle Muhtarı Durmuş Karatekeliloğlu ile değerlendirme toplantısı yaptı.

'GEREKLİ İŞLEM TESCİL EDİLECEK'

Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından basın açıklaması yapan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Birol İnceciköz, "Bu hafta cumartesiye kadar arkadaşlarımız yer incelemelerini tamamlayacak. Arkeologlardan, şehir plancılarından ve restoratör mimarlardan oluşan bir ekiple buradayız şu anda. Mimar ve plancı arkadaşlar, bölgedeki mevcut bungalov yapıları ve bunların plana uygunluğunu denetliyor. Arkeolog arkadaşlarımız da mevcut tüm sit sınırlarımızın yeniden bir yüzey incelemesini yapıyor. Cumartesi gününe kadar biz teknik yer incelemelerimizi bitirmeyi planlıyoruz. Arkadaşlarımız bunu bitirerek rapor haline getirecek. Daha sonra Koruma Kurulumuz ile değerlendireceğiz. O rapor sonucunda gerekli işlem tescil edilecek" dedi.

'DOĞAL ALANLAR TAHRİP EDİLECEK' İDDİALARINA YANIT

Sosyal medyadaki 'tarihi ve doğal alanlar tahrip edilecek' iddialarına da cevap veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Birol İnceciköz, şunları söyledi:

"Arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim. 3'üncü derece sit dediğimiz statü de, bir koruma statüsüdür. 3'üncü derece arkeolojik sit alanlarında diğerlerinden farklı olarak yeniden düzenlemelere izin verilebilen alandır. Arkeolojik alanlardır ve bunlar da denetimli olarak yapılır. Burada herhangi bir söküm işi yapılmadı da burada aydınlatma yol yapımı veya diğer uygulamalar içinde öncelikle müze müdürlüğümüzün denetiminde, Koruma Kurulumuzun projesinin uygun bulmasından sonra burada uygulamalar yapılacaktır. Yani bu söylediğimiz denetim. Geçmişten farklı olarak burada 2 türlü denetim getirilmiş oldu. Hem bir planlı denetim yapılıyor. Bu planın getirdiği artılardan bir tanesi bu. Hem de müze ve Koruma Kurulumuzun denetimleri olacak. 3 farklı noktadan bölge denetleyerek ihya edilecek."

'DAHA DÜZENLİ BİR YAPILAŞMAYA GEÇECEĞİZ'

İnceciköz, bölgede yapı yoğunluğunun büyük oranda hafifletileceğini söyleyerek, "Yüzde 50'sini hafifleteceğiz. 64 bin 577 metrekare şu anda mevcutta bu derenin kenarına yapılaşmış bungalov yapılar var. Plan 24 bin 352 metrekareye düşüyor. Yani 64 bin metrekareden 24 bin metrekareye düşüyor yapılaşma oranımız. Önümüzdeki alanda dere var ve derenin taşkın sınırı var. Taşkın sınırlarına dikkat edilerek, geçmişte burada olumsuz şeyler yaşanmış taşkından kaynaklı, hem ona dikkat edilecek hem şu anda bölgenin etrafında yüzde 90'ı bölge insanınca kullanılan bungalov yapılaşmaların da yüzde 50'den fazlası azaltılmış olacak. Daha düzenli, daha az ağaç evlerin olduğu bir uygulamaya geçeceğiz plandan sonra" dedi.


- Antalya
Olimpos, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 05:56 Kaynak: DHA


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