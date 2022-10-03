Kültür ve Turizm Bakanlığı 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' etkinliğini tekrar hayata geçirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Gölge Sergisi açılışına katıldı

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı 'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri' bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin üçüncü gününde her yıl 1 milyon çocuğun sinemayla tanışmasının hedeflendiği 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' etkinliği çerçevesinde Beyoğlu'nda çocuklarla bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı 'Türkiye Kültür Yolu Festivalleri' bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Pandemi dolayısıyla ara verilen 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeniden hayata geçirildi. Her yıl 1 milyon çocuğun sinemayla buluşmasının hedeflendiği etkinlik çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sabah saatlerinde Beyoğlu 1948 Atlas Sineması'nda çocuklarla bir araya geldi.

Etkinliğe katılan çocuklarla birlikte vakit geçiren Bakan Mehmet Nuri Ersoy burada yaptığı konuşmasında; "Bakanlığımız tarafından düzenlenen Kültür Yolu Festivalleri Projesi çerçevesinde sinema etkinliklerimiz de var. Bunların bir tanesi de bildiğiniz gibi 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' etkinliği. Her yıl 1 milyon çocuğumuzu diğer arkadaşları ile birlikte sinemayla buluşturuyoruz. Sinemayı keşfetmelerini sağlıyoruz. Önemli olan herkesin zamanla sinemayı sevmesi ve sinema kültürünün zaman içinde ülkemizde yayılması" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy aynı zamanda çocuklara da, "Siz de sinemaya gitmeyen bir arkadaşınız varsa hafta sonu elinden tutup sinemaya götürüyorsunuz" dedi.

Kültür Yolu Festivalinin yalnızca yetişkinler için değil çocuklar için de çok güzel etkinlikler barındırdığını dile getiren Bakan Mehmet Nuri Ersoy, çocuklardan bu etkinlikleri takip edip katılmalarını da istedi.

'Gölge' sergisinin açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1948 Atlas Sineması'nın ardından, festivalin önemli duraklarından biri olan Grand Pera Cercle d'Orient'teki sergisini ziyaret etti. Bakan Ersoy daha sonra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, KADEM Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve sanatçı Hilal Büşra Cebeci ile birlikte "Gölge-Shade" sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sergi açılışı sonrası konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Festivallerimizi her sene artırarak devam edeceğiz. Genç sanatçımız Büşra Hanım'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. İnşallah bu tarz modern sanatla ilgili etkinlikler ülkemizde daha hızlı bir şekilde yaygınlaşır. Ülkemiz zaman içinde kültür ve sanatta hak ettiği yere gelir. İnşallah biz de sanatçılarımıza daha fazla destek olarak onların el birliğiyle ülkemizi kültür ve sanat konusunda daha ileri taşımasına yardımcı olacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sergileri ziyaret ederek eserleri inceledi.