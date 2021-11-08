Kültürpark'ta çalışmalar başlıyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek olan çalışmalar öncesinde yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Parkta incelemelerde bulunan Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, parkın insanların rahat ve güzel vakit geçirebileceği bir park haline getirileceğini belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da bulunan Şehit Necdi Şentürk Parkı'nda (Kültürpark) uygulanacak olan yeniden düzenleme ve yenileme projesinin startını veriyor. Geçtiğimiz ay ihalesi yapılan ve sözleşmesi imzalanan projenin yer teslimi yüklenici firmaya yapıldı. Proje kapsamında park genelinde çay bahçesi ve büfelerin çevresinde tasarlanan oturma alanları, pergoleler, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, havuzlar ve çevresindeki dinlenme alanları oluşturulacak. Ayrıca park içerisinde yer alan Şehir Gazinosu, Park Gazinosu, Gaziler Derneği, Kütüphane, Gençlik Merkezi ve Muhtarlık Binası'nın mevcut yapısı korunacak. Bunun yanı sıra parkta bulunan mevcut ağaçlar korunurken, yeni proje ile yeni ağaç dikimleri yapılarak yeşil alanlar arttırılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yapım Kontrol ve Uygulama Şube Müdürü Egemen Eceoğlu, Mahalle Muhtarları ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile birlikte yüklenici firmaya yer teslimi yapılan parkta incelemelerde bulundu.

Yer Teslimi Yapıldı

Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Kültürpark'a yepyeni bir çehre kazandıracak olan proje ile ilgili teknik bilgiler aktardı. Proje ihalesinin geçtiğimiz ay yapıldığını belirten Daire Başkanı Uğur Topkaya, "Geçtiğimiz hafta da sözleşmesini imzaladık. Bugün itibariyle de yapım işinin yer teslimini yüklenici firmaya yaptık. Burası yaklaşık 35 bin metrekarelik bir alan. Burada daha önceden olan dükkanların sonradan yapılan eklentilerini kaldıracağız. 2 tane yeni büfe yapacağız. Buradaki yeşil alanı arttırarak havuzları da tadilattan geçireceğiz. İnsanların rahat, güzel bir vakit geçirebileceği bir park haline getireceğiz. İşimizin süresi yaklaşık 400 gün. Bu süre içerisinde parkı yeni haliyle Akhisar'ın hizmetine sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"Cengiz Başkanımızın Hayalindeki Projeydi"

Akhisar Şoförler Odası Başkanı ve Park Kulüp Başkanı Halil İbrahim Doğan ise, "Bu çalışmayı başlattıkları için ben Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bu park Ege Bölgesi'nde sayılı parklardan biriydi. Cengiz başkan da burasını Manisa'daki park gibi yapacağım diye söylüyordu. Cengiz Başkanımızın hayalindeki bir projeydi. Bu proje gerçekleşeceği için çok mutluyum" dedi.

"Akhisarlı İçin Önemli Bir Yer "

Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri de, "Geçtiğimiz meclis toplantısında Cengiz Başkanımızın bunun müjdesini verdi bize. Akhisar'da bizim çocukluğumuzun geçtiği merkez parkımız burası. Akhisarlı için önemli bir yer. Büyükşehir Belediyemiz burada 25 milyon TL artı KDV bedelle bir çalışma başlatıyor. Allah razı olsun. Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bunlar güzel hizmetler. Yapımı bittikten sonra inşallah önümüzdeki yaza burada hep beraber bir çay keyfi yaparız" diye konuştu.

"Emeği Geçenlere Teşekkür Ediyorum"

İnönü Mahalle Muhtarı Figen Karabulut da yaptığı açıklamada, "Bu büyük projeye başladığı için Cengiz Ergün'e çok teşekkür ederim. Büyük bir sabırla bekledik. Merkezi bir yerde olduğu için çok önem sarf ediyor. Allah'ın izniyle bugün yarın çalışmalar başlayacak. Bugüne kadar yapılanlar için ve bundan sonra yapılacak çalışmalar için teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Akhisar'ın Bu Projeye İhtiyacı Vardı"

Şehir Gazinosu işletmecisi ve Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney de, "Uzun yıllardır beklenilen bir projeydi. Akhisar halkının bu projeye ihtiyacı vardı. Akhisar gün geçtikçe büyüyen bir şehir. Merkezde bulunan bu parkın da yapılanmaya ihtiyacı vardı. Bu projeyle modern bir alan olacak burası. Bizler de daha temiz sıhhatli bir ortamda işletmemize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yapılan çalışmadan dolayı de çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.