Kum zambağını koparan 109 bin lira ceza ödüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kum zambağını koparan 109 bin lira ceza ödüyor

25.07.2022 14:06

Kum zambağını koparan 109 bin lira ceza ödüyor Koruma altındaki kum zambakları çiçeklendi Nesli tehlikede olduğundan koruma altına alınan endemik bitki türü kum zambakları çiçek açtı.

Kum zambağını koparan 109 bin lira ceza ödüyor

Koruma altındaki kum zambakları çiçeklendi

SİNOP - Nesli tehlikede olduğundan koruma altına alınan endemik bitki türü kum zambakları çiçek açtı. Bembeyaz güzelliğiyle dikkat çeken bu bitkiyi soğanından koparmanın cezası ise 109 bin 593 TL.

Her yıl temmuz sonu ve ekim ortalarına kadar Karadeniz'in gözde sahillerinden Sinop Akliman'da kendini gösteren endemik bitki türü kum zambağı bu yıl yeniden çiçek açtı. Kumul sahillerin bembeyaz süsü olan bu soğanlı bitki, neslinin tükenme tehlikesinde olduğundan 2016 yılında Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alındı. Nergisgiller familyasından olan bu bitki Akdeniz, Ege ve kısmen de Karadeniz'in kıyı kumullarında yetişiyor. Hem kokusu hem görüntüsüyle Akliman sahillerini süsleyen kum zambakları, yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oluyor. Tanıyanlar bu mevsimde incelemek ve fotoğraf çekmek için Akliman sahiline geliyor.

Bu bitkiyi soğanından sökmek ve koparmanın ise hatırı sayılır bir cezası bulunuyor. Çevre Kanunu'na göre bu eylemin maliyeti güncel olarak 109 bin 593 TL. Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, vatandaşları bu endemik bitki hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için biyolojik çeşitlilik eğitimleri düzenliyor. Ayrıca türün yayılış gösterdiği alanlarda saha denetimleri sağlanarak kum zambakları gözlem altında tutulup korunuyor.

Yaz tatilinin keyfini çıkarmak için Akliman'a gelen Müberra Özyiğit, kendisinin de ilk gördüğünde koparıp evde saksıya dikmek istediğini belirtti. Bölgede tanıtım tabelasının eksik olduğunu dile getiren Özyiğit, "Çok dikkatimizi çekti, internette çiçekler sayfasından bakmak istedik. Zambak olduğunu anladık ve çok güzel. Alalım saksıya dikelim dedim, kolay köklenir kumda yetiştiği için ama yasak cezası varmış. Ben kopardığımı düşünün, ödemem o parayı. Ne için ödemem, hani nerede bir uyarı neden kontrol altına alınmıyor madem o kadar değerli" dedi.

Ali Erol, kum zambağını daha önce Akdeniz Bölgesi'nde gördüğünü belirterek, "Sahilimize şenlik veriyor bitkimiz. Türkiye'de nadir yerlerde yetişen bir bitkimiz. Burada da bunu gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Cezası çok güzel ve daha da arttırılması uygun olur. Hiç kimse dokunmasın, nadir bir güzellik. Bulamayacağımız şeyi tüketmeyelim lütfen" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı Sinop'ta 7 gün önce kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı Sinop'a Yıllar Sonra İlk Kruvaziyer Gemisi Demirledi Sinop'a Yıllar Sonra İlk Kruvaziyer Gemisi Demirledi
Kaynak: İHA

Karadeniz, Akliman, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kum zambağını koparan 109 bin lira ceza ödüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:48 İngiliz kulüpleri Ferdi Kadıoğlu için devrede! Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor
13:46 Sosyetik isim Eda Taşpınar tanga bikinisiyle sevgilisinin sırtında poz verdi
13:20 Hababam Sınıfı'nın "çalışkan Ahmet'i" yıllar sonra ortaya çıktı! Karizmatik görünüşü hayranlarının dikkatini çekti
13:09 Çevredekileri umursamayan çift, çok katlı otoparkta cinsel ilişkiye girdi
12:51 Genç kız, ayaklarının fotoğrafının çekildiği fark etti, yolcular şüpheliyi tekme tokat dövdü
12:50 Vapurda iki turist kavgaya tutuştu, yumruklar havada uçuştu
12:40 ORC üç şehirde yaptığı seçim anketini paylaştı! İki ilde büyük farkla Millet İttifakı öne çıktı
12:31 Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin veda vakti kesinleşti! Napoli'ye transfer oluyor
12:28 Mezbahada çıplak, ağızlarında sigarayla tavuk kestiler, bir de üstüne oynadılar
12:09 Fenerbahçe, yeni transferini Göztepe'ye kiralamak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 14:06:09. #1.13#
SON DAKİKA: Kum zambağını koparan 109 bin lira ceza ödüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement