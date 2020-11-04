Kumluca'da fırtına sonrası arazi hasar tespiti çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Kumluca'da fırtına sonrası arazi hasar tespiti çalışmaları tamamlandı

04.11.2020 14:54
Kumluca'da fırtına sonrası arazi hasar tespiti çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Kumluca ilçesinde 19 Ekim tarihinde bir kişinin ölümüne, 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına sebep olan dolu ve fırtına sonrası arazide hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Kumluca ilçesinde 19 Ekim tarihinde bir kişinin ölümüne, 5 kişinin hafif şekilde yaralanmasına sebep olan dolu ve fırtına sonrası arazide hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Kumluca İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 10 bin 775 dekar arazide tespit yapıldı. Tespit yapılan arazilerin yüzde 71'ini zarar ören seralar,yüzde 29' unu narenciye bahçeleri oluşturdu. Arazideki hasar tespitinin ardından maddi hasar hesaplanması çalışmalarının henüz tamamlanmadığı ve zararın 80 ile 120 milyon lira arasında olabileceği bildirildi.

Kumluca ilçesinde İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bin 565 kişiye ait arazide tespit yapıldı. Yenimahalle, Belen, Salur, Kavak, Hacıveliler, Göksu, Hızırkaya, Kum, Beykonak, Karşıyaka, Beşikçi, Adrasan ve Mavikent mahallelerinde yapılan çalışmalarda 7 bin 685 dekar sera, 3 bin 88 dekar bahçede çalışma gerçekleştirildi.

Zarar gören cam seralar ile naylon seralar arasındaki zararın farklı olduğunu, cam seraların zarar gördüğü yerlerdeki ürünlerin de zarar görüp hasarı artırdığı, cam seranın topraktan ayrışmasının zor olması sebebiyle alanın komple sürülüp temizlenmesi gerektiği bildirildi. Tahminen 1 dekar cam serada 50 bin TL, plastik serada 8 bin TL arasında zarar öngörülürken portakal bahçelerinde ise sadece ürün zararı meydana geldi.

Saha çalışmasının tamamlanmasına rağmen kesin rakam verilemediği, zarar gören alanların kaba hesaplaması sonucunda şu an itibarıyla 90 ile 120 milyon lira arasında maddi hasar öngörüldüğü kaydedildi

1 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin örtü altı sebze üretim üssü Kumluca'da 19 Ekim tarihinde sabah saatlerindeki dolu yağışı ve şiddetli fırtına seralarda ve narenciye bahçelerinde zarara sebep oldu. Fırtınayla birlikte gelen ve kısa sürede tüm ilçeyi etkisi altına alan dolu yağışı sebebiyle bir caminin minaresi yıkılırken, seralar da zarar gördü. Bazı iş yerlerinin de çatısı hasar aldı. İlçede özellikle cam seralar büyük zarar gördü. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu, seraların çatısındaki camları ürünün üzerine döktü. Kırılan camlar nedeniyle hem ürünler hem de toprak zarar gördü.

Fırtına esnasında Kumluca- Finike karayolunda otobüs durağında bekleyen Gülseren Çiçek (28) fırtına sebebiyle üzerine devrilen durağın altında kaldı. Ağır yaralanan Çiçek, kaldırıldığı Kumluca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - ANTALYA

Kumluca'da fırtına sonrası arazi hasar tespiti çalışmaları tamamlandı
Kumluca'da fırtına sonrası arazi hasar tespiti çalışmaları tamamlandı
Kumluca'da fırtına sonrası arazi hasar tespiti çalışmaları tamamlandı
Kumluca'da fırtına sonrası arazi hasar tespiti çalışmaları tamamlandı
Kumluca'da fırtına sonrası arazi hasar tespiti çalışmaları tamamlandı
Kumluca'da fırtına sonrası arazi hasar tespiti çalışmaları tamamlandı
Kumluca'da fırtına sonrası arazi hasar tespiti çalışmaları tamamlandı
Kumluca'da fırtına sonrası arazi hasar tespiti çalışmaları tamamlandı

Narenciye, Fırtına, Kumluca, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kumluca'da fırtına sonrası arazi hasar tespiti çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


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