Kupa Derbisi Fener'in

Şanlıurfa
'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası
Çeyrek Final maçında Galatasaray
'ı 71-56 yenen Fenerbahçe
, yarı finale yükselen son takım oldu.
Salon: 11 Nisan Hakemler: Önder Yılmaz
xx, Süleyman Dağder Dağlı xx, Nazli Çisil Güngör xx Fenerbahçe: Ayşe Cora
xx 12, Merve Arı
x, Birsel Vardarlı
Demirmen x 2, Vaughn xx 9, Christine Plum xxx 10, Verameyenka xx 9, Tuğçe Canıtez
xx 13, Tilbe Şenyürek x 3, Özge Yavaş x 2, Zandalasini xxx 11, Esra Ural xx Başantrenör: Valerie Garnier
Galatasaray: Şerife Alperi Onar xx 16, İremnaz Topuz x 7, Sinem Ataş
x, Işıl Alben
x, Farhiya Abdi xx 11, İnci Güçlü
x, Monika Grigalauskyte xx 10, Victoria Ayo Macaulay xx 7, Moriah Jefferson
xx 5 Başantrenör: Efe Güven 1. Periyot: 20-8 (Fenerbahçe lehine) Devre: 41-26 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 55-42 (Fenerbahçe lehine)