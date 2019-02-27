Son Dakika Haberleri: Kupa Derbisi Fener'in

Kupa Derbisi Fener'in

1 saat önce

Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray'ı 71-56 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükselen son takım oldu.

Kupa Derbisi Fener'in, System.String[]
Şanlıurfa'da düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray'ı 71-56 yenen Fenerbahçe, yarı finale yükselen son takım oldu.

Salon: 11 Nisan Hakemler: Önder Yılmaz xx, Süleyman Dağder Dağlı xx, Nazli Çisil Güngör xx Fenerbahçe: Ayşe Cora xx 12, Merve Arı x, Birsel Vardarlı Demirmen x 2, Vaughn xx 9, Christine Plum xxx 10, Verameyenka xx 9, Tuğçe Canıtez xx 13, Tilbe Şenyürek x 3, Özge Yavaş x 2, Zandalasini xxx 11, Esra Ural xx Başantrenör: Valerie Garnier Galatasaray: Şerife Alperi Onar xx 16, İremnaz Topuz x 7, Sinem Ataş x, Işıl Alben x, Farhiya Abdi xx 11, İnci Güçlü x, Monika Grigalauskyte xx 10, Victoria Ayo Macaulay xx 7, Moriah Jefferson xx 5 Başantrenör: Efe Güven 1. Periyot: 20-8 (Fenerbahçe lehine) Devre: 41-26 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 55-42 (Fenerbahçe lehine)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:21 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Şanlıurfa, Galatasaray, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Fatih Terim'in Sözleşmesini 5 Yıl Daha Uzattı! Göztepe'yi Eleyen Malatyaspor, Yarı Finalde Galatasaray'ın Rakibi Oldu

Malatyaspor'un Golcü Oyuncusu Eren Tozlu'dan Galatasaray'a Gözdağı Son Ankete Göre, 10 HDP'liden 8'i Partisinin Aday Çıkarmadığı Yerde Muhalefete Oy Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 23:53:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kupa Derbisi Fener'in
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]