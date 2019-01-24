Kupada Büyük Sürpriz

Ziraat Türkiye Kupasında büyük bir sürpriz yaşandı.

Ziraat Türkiye Kupasında büyük bir sürpriz yaşandı. Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, son 16 Turu rövanş maçında Hatayspor'a 4-1 yenildi ve kupaya veda etti.



MAÇTAN DAKİKALAR



12. dakikada Tom'un kullandığı kornerde Yusuf Abdioğlu'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0 18 dakikada Hatayspor ceza alanı içinde topla buluşan Milos Jocij'in uzak köşeye vuruşunda skora eşitlik geldi. 1-1 25. dakikada Tom'un ara pasında topla buluşan Mirkan Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1 44. dakikada Yasin'in ortasında Gökhan kafayla topu altıpas içine indirdi. Selim'in dokunuşunda top ağlarla buluştu. 3-1



57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan Karadeniz'in sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlak Volkan Babacan'da kaldı. 65. dakikada Gökhan Karadeniz'in pasında sağ tarafta topla buluşan Mirkan'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-1 74. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caner Hüseyin Bağ'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı.



---KÜNYE---



Stat: Antakya Atatürk Hakemler: Özgür Yankaya xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Savranlar xx



Hatayspor: Ömer Alıcı xxx, Yasin Güreler xxx, Soner Örnek xxx, Mehmet Tayfun Dingil xxx, Kubilay Sönmez xxx, Gökhan Karadeniz xxx, Mirkan Aydın xxx (Hamza Gür dk. 72 x), Hamiodu Maiga xxx (Diallo dk. 62 xx) Yusuf Abdioğlu xxx, Tom Silva xx (Selim Ilgaz dk. 43 xxx), Caner Hüseyin Bağ xxx Yedekler: Süleyman Çamlıca, Mesut Çaytemel, Özgür Kazar, Honore Gomis Teknik Direktör: İlhan Palut Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Attamah x, Adebayor x, Elia x (Visca dk. 69 x), Soner Aydoğdu x (İrfan Can 85?) Karim x, Milos Jocij xx, Kerim Frei x, Uğur Uçar x (Napoleoni dk. 62 x), Mert Çelik x, Gökhan İnler x Yedekler: Mert Günok, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir, Salim Farsak, Mustafa Kutay Pekşen, Enes Karakuş Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Yusuf Abdioğlu (dk. 12), Mirkan Aydın (dk. 25 ve 65), Selim Ilgaz (dk. 44) (Hatayspor), Jocij (dk. 18) (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Karim Hafes, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)



(İHA)

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