KURBAN SATICILARI GECEYİ BÖYLE GEÇİRİYOR - Son Dakika

Anadolu'nun dört bir yanından geldiler geceyi kurbanlıkların yanında geçiriyorlar

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-Anadolu'nun dört bir yanında gelerek Sultanbeyli'de kurulan satış noktasında kurbanlıklarını satmaya çalışan besiciler, yem çuvalları ve saman balyaları üzerinde uyuyor.

Anadolu'nun birçok noktasından İstanbul'da kurbanlık getiren besicileri, Sultanbeyli'de kurulan satış noktasında kurbanlıklarını satmaya çalışıyor. Sultanbeyli Belediyesi tarafından kurulan satış noktasında kurbanlıklarını satmaya çalışan besiciler, bayrama sayılı günler kala ellerindeki hayvanların çoğunu sattı. Kurbanlıklarını satan besiciler hayvanların kaldığı çadırların önüne "bitti" diye yazdı. Zor şartlar altında kurbanlıklarını sattıklarını söyleyen besiciler, yem çuvalları ve saman balyaları üzerinde uyuyor.

"ÇEKYATLARI YATMAK İÇİN BAŞKA YERDEN ALDIK"

Muş'tan 50 büyükbaş hayvan getirdiğini belirten Abdullah Şavlı, çadırların imkanlarının sınırlı olduğunu belirterek, 'Burada bekliyoruz. Muş, Hasköy'den geldik. Bin 600 kilometreden geldik, halimizi görüyorsunuz. Burada bir çadır 5 sene önce belediyeye bin lira veriyorduk. Şimdi 10 bin lira veriyoruz. Ne suyu var ne başka bir şeyi. Çekyatları yatmak için başka bir yerden kendimiz aldık" dedi.

"MUTFAK BURASI, YATAK BURASI"

Samsun'dan 21 büyükbaş hayvan getirdiğini ve tamamını sattıklarını söyleyen Dursun Mete ise, belediyenin sunduğu imkanlardan memnun olduğunu belirtirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye seslendi. Mete, 'Burada yatıyoruz. Mutfak burası, yatak burası, her şey görüldüğü gibi ortada. Burada çay yapıyoruz. Melemen yapıp, onunla günümüzü geçiriyoruz. Burada 15 gün kalıyoruz. Her senenin 15 gününü burada bu şekilde çekiyoruz. Ama Türkiye'nin şu gerçeği var. Pazarımızda bir sıkıntımız yok. Suyumuz, temizliğimiz, güvenliğimiz memnunuz. Türkiye ekonomisinin ana dişlisi olan tarımın güçlü olabilmesi için Tarım bakanımızdan tarıma olan desteği biraz daha artırması lazım. Bu hayvanlar günde 5 çuval yem yiyor. 21 hayvan getirdim ben buraya, hesap et günlük 5 çuval yem. Bu şartlarda para kazanma diye bir şeyimiz yok. Ama mecbur, bir köylünün bir çiftçinin yapacak başka bir şeyi yok" diye konuştu.

"BAŞA GELEN ÇEKİLİR"

Erzurum'un Pasinler ilçesinden, gelen Adem Bey ise, çocukları ile zor şartlar altında satış yaptıklarını ifade ederken, 'Ben Erzurum'un Pasinler ilçesinden geldim. Çok şükür satışlarımızı yaptık. Bitirdik ama geçen seneye göre aşağı yukarı aynı fiyatlarımız. Çektiğimiz bu, görüyorsunuz. Yaşam çok zor. Gerçekten görüyorsunuz halimizi. Gece biz sabaha kadar yatmıyoruz. Çocuklar işte yattıkları yerler, mesela burada çekyatımız falan yok. Temin edemiyoruz yani. Yaban ellerdeyiz. Başa gelen çekilir. Bayram günü öğleden sonra teslim ederiz hayvanlarımızı, ondan sonra memlekete gideriz artık" dedi.