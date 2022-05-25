Küresel araç kiralama sektörü 2027'ye kadar 140 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak - Son Dakika
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Küresel araç kiralama sektörü 2027'ye kadar 140 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak

25.05.2022 10:12
Küresel araç kiralama sektörü 2027'ye kadar 140 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak

Tedarik zinciri kesintileri ve çip kıtlığı gibi sebeplerle düşen otomobil üretimi ve satışları, araç kiralama servislerine yönelik talebi artırdı.

Tedarik zinciri kesintileri ve çip kıtlığı gibi sebeplerle düşen otomobil üretimi ve satışları, araç kiralama servislerine yönelik talebi artırdı. Mordor Intelligence tarafından hazırlanan sektör araştırmasına göre, 2021'i 92 milyar dolarlık bir hacimle kapatan araç kiralama sektörünün, 2027'ye kadar yıllık ortalama yüzde 7 bileşik büyümeyle 140 milyar dolar sınırına yaklaşacağı öngörüldü.

ResearchAndMarkets'ın araştırmasında ise talebe bağlı ulaşım hizmetlerine ilginin arttığı, küresel çapta seyahat edenlerin araç kiralama hizmetlerine yöneldiği kaydedildi. Farklı coğrafyalardan tüketiciler, araç kiralamada daha iyi müşteri deneyimi ararken, 2016'dan bu yana faaliyet gösteren AVEC Rent a Car, dünya çapında rakiplerini geride bırakarak, online seyahat platformu Booking.com'un 2022 Müşterilerin Favorisi ödülüne layık görüldü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan AVEC Rent a Car Genel Müdürü Ufuk Acemoğlu, "Araç kiralama sektöründe hizmet kalitesi, müşteri memnuniyetini doğrudan etkiliyor. Dünyaca ünlü bir seyahat platformunda elde ettiğimiz bu başarı, müşteri tercihlerinin uçtan uca iyi deneyimler sunan markalardan yana olduğunu kanıtlıyor" dedi.

GÜNLÜK ARAÇ KİRALAMA SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ ODAKLI YAKLAŞIM ÖNE ÇIKIYOR

Özellikle günlük araç kiralamanın her ayrıntıyı özenle tasarlamak gereken aşamalardan oluştuğunu ve tüketicilerin her aşamada tutarlı, müşteri odaklı bir hizmet görmek istediklerini belirten Ufuk Acemoğlu, "Araç kiralama, tatil ya da iş amaçlı seyahat edenler tarafından sıklıkla tercih edildiğinden, kullanıcılar çok sayıda seçeneğe erişebiliyor. Seçeneklerin bu kadar çok olduğu bir ortamda, doğru hizmet sağlayıcıyı bulmak isteyenlerin imdadına, önceki kullanıcıların değerlendirmeleri yetişiyor. Tam da bu noktada, farklı coğrafya ve kültürlerden, birbirinden bağımsız tüketicilerin gerçek yorumlarıyla oluşturulan Booking.com Müşterilerin Favorisi ödülü, kusursuz bir hizmet arayan müşteriler için yol gösterici görevi üstleniyor. AVEC Rent a Car olarak dünyanın birçok yerinden küresel rakiplerimizi geride bırakarak, İstanbul, Antalya, İzmir ve Dalaman Havalimanlarındaki 4 ofisimizle birincilik elde ettik. Bu dereceyi, kurulduğumuz günden bu yana benimsediğimiz müşteri odaklı yaklaşıma borçluyuz" ifadelerini kullandı.

"FİLO BÜYÜKLÜĞÜMÜZÜ 8 BİN ARACA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Yeni ve zengin araç filosu, hijyen ve temizlikte yüksek standartlar, güvenlik, kesintisiz destek ve sektörel deneyim gibi faktörlerin, verilen hizmetin kalitesini artırdığını vurgulayan AVEC Rent a Car Genel Müdürü Ufuk Acemoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"AVEC olarak 2016'da 40 yıllık deneyimiyle faaliyet gösteren Paşalı Grubu çatısı altında kurulduk. O günden bu yana daima yeni, düşük kilometreli ve servis bakımlı araçlarla genişlettiğimiz filomuzun büyüklüğünü bu yıl 8 bin araca çıkarmayı hedefliyoruz. Her yakıt ya da kasa tipinde, premium modelleri de içinde barındıran filomuzla 20 şubemizde, tüm aşamalarda kaliteli hizmet ilkesiyle faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki yıl, dünyanın dört bir yanından ülkemizi ziyaret eden misafirlerimize sunduğumuz hizmetin standartlarını daha da ileri taşıyarak, daha çok insanın beğenisini kazanmayı hedefliyoruz."


Küresel araç kiralama sektörü 2027'ye kadar 140 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak
Küresel araç kiralama sektörü 2027'ye kadar 140 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak
Küresel araç kiralama sektörü 2027'ye kadar 140 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Küresel araç kiralama sektörü 2027'ye kadar 140 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak - Son Dakika
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