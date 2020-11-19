KÜRESEL PİYASALAR-Aşı ve belirsizliklerle endeksler karışık

Dünyanın önde gelen borsalarında endekslerde yönler, artan Covid-19 vakalarına bağlı belirsizlikler ve aşı haberleriyle karışık gelişiyor.
Asya-Pasifik piyasalarında endeksler, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in "ticaret ve yatırımı serbestleşmek ve kolaylaştırmak" istediklerini anlatan konuşmasının da etkisiyle iki yönlü hareket ediyordu.Avrupa'daki büyük borsalarda hisse senedi endeksleri de, yatırımcıların koronavirüs salgını konusundaki endişelerle Perşembe gününe düşüşlerle başladı. Wall Street'teki hisse senedi endeksleri de, Covid-19 salgınına ilişkin belirsizliklerle, Perşembe günü açılış öncesi işlemlerde düştü. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.36 düşüşle kapadı. Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.48 düştü. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.12 yükseldi. Çin anakarasında, Şangay Kompozit yüzde 0.21 ve Shenzhen Kompozit yüzde 0.43 yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX200 Endeksi de günü yüzde 0.25 artışla tamamladı. Frankfurt'ta DAX Endeksi açılışta yüzde 0.76 değer kaybetti, aynı zamanda Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.64 ve Paris'teki CAC40 Endeksi yüzde 0.97 düştü. Euro, dolar karşısında yüzde 0.07 düşüşle 1,18445'e gerilerken, sterlin yüzde 0.28 düşüşle 1.32330 dolara geriledi.ABD'de açılış öncesi işlemlerde Dow Jones yüzde 0.55 veya 162 puan düştü ve Nasdaq 100 yüzde 0.62 düştü ve S&P 500 aynı anda yüzde 0.50 düştü. Euro/dolar paritesi de yüzde 0.18 düşüşle 1.18317 düzeyine geriledi.
- Kaynak: DHA
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