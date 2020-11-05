Küresel piyasalar Fed'in kararına odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar Fed'in kararına odaklandı

05.11.2020 09:59
Küresel piyasalar Fed'in kararına odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık seçimine ilişkin sonuçların halen kesinleşmemesi nedeniyle belirsizlik ve oynaklık artarken, bugün açıklanacak ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de başkanlık seçimine ilişkin sonuçların halen kesinleşmemesi nedeniyle belirsizlik ve oynaklık artarken, bugün açıklanacak ABD ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'de şu ana kadar açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Joe Biden'ın 264, Donald Trump'ın 213 delegesi olsa da Trump'ın kampanya ekibinin bazı eyaletlerde sonuçları mahkemeye taşıması belirsizliklerin bir süre daha devam edebileceği endişelerine neden oluyor.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

New York borsası, ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin kazananı henüz belli olmamasına rağmen dün teknoloji hisseleri öncülüğünde alıcılı bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 1,34, S&P 500 endeksi yüzde 2,15 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,85 değer kazanırken, dolar endeksi ise 93,0-94,3 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü 93,4 seviyesinde tamamladı.

Analistler, dün açıklanan hizmet sektörü verilerinin ekonomideki toparlanmanın yavaşladığına işaret etmesine karşın seçim sonrasında ekonomik teşvik paketinin yeniden gündeme geleceğine ilişkin beklentilerin piyasaları pozitif etkilediğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam para politikasında bir değişiklik yapması beklenmezken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmesinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa tarafında, devam eden Brexit belirsizliği, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve buna paralel alınan sıkı tedbirlere karşın pay piyasalarında yükseliş eğiliminin sürdüğü görüldü.

İngiltere'de Kovid-19'la mücadele kapsamındaki karantina kararı uygulamaya alınırken, Fransa ve İtalya başta olmak üzere birçok ülkede de salgının yayılmasını önlemek için sıkı tedbirlere başlandı.

Dün, açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin beklentileri aşmasından destek bulan Avrupa borsaları pozitif bir seyir izlerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,95, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,44 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,67 değer kazandı.

Bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının takip edileceğini ifade eden analistler, BoE'nin faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, ancak tahvil alım programını artırabileceğini söyledi.

Artan küresel risk iştahı ile bugün Asya borsalarında da alıcılı bir seyir izleniyor. Japonya'da açıklanan hizmet sektörü PMI verisinin 47,7'ye yükselerek beklentileri aşmasının da desteğiyle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,1 değer kazandı.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün yüzde 1,47 değer kazanarak günü 1.167,65 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün 8,4307'den kapanış yapması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4650 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçimi sonuçlarına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, Fed ve BoE'nin faiz kararlı ile veri gündeminin de takip edileceğini kaydetti.

Yurt içinde veri takviminin sakin olduğuna değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 puanın destek, 1.180 seviyesinin direnç konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı perakende satışlar

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

22.00 ABD, Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Faiz, Fed, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar Fed'in kararına odaklandı - Son Dakika Ekonomi


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