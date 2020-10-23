Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı - Son Dakika

Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı

23.10.2020 08:53
Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı, System.String[]

Küresel piyasalar artan yeni tip koronaviürs (Kovid-19) vaka sayıları ve teşvik beklentileri ile karışık bir seyir izlerken, bugün imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Küresel piyasalar artan yeni tip koronaviürs (Kovid-19) vaka sayıları ve teşvik beklentileri ile karışık bir seyir izlerken, bugün imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin iyimserlik ve salgının tedavisine ilişkin gelişmelerle New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,54, S&P 500 endeksi yüzde 0,52 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, dolar endeksi bir önceki günkü kayıplarını telafi ederek, günü yüzde 0,37 artışla 93,05 seviyesinde tamamladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin dün merakla beklenen açıklamasında, ekonomik destek paketi üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını ancak bazı konularda taraflar arasında görüş ayrılıkları olduğunu ifade etti. Tasarının yazılıp oylanmasının biraz zaman alabileceğini belirten Pelosi, seçimden önceye yetişebileceğini söyledi.

Öte yandan ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 787 bine düşerek beklentilerden iyi bir sonuç elde ederken, ikinci el konut satışları da eylülde bir önceki aya göre yüzde 9,4 artarak Mayıs 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

Artan Kovid-19 vaka sayılarının Avrupa'da yeni tedbirleri gündeme getirmesine karşın, aşı ve tedavi ile ilgili olumlu haber akışı, Avrupa borsalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu.

Fransa'nın bazı kentlerinde gece sokağa çıkma yasağı getirilirken, İspanya'da da benzer bir uygulamanın ülke genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu gelişmelerle dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,16 yükseldi.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre ülkenin çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yıllık yüzde eksi 0,3 oldu. Dün Japonya Merkez Bankası (BoJ) tarafından finansal kurumlara yapılan uyarılara karşın artan küresel risk iştahı ile bugün kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.

BoJ tarafından dün yapılan açıklamada ekonomik toparlanmanın hızında sürekli durgunlaşma ve finansal piyasalarda önemli düzeltme olması durumunda, finansal kurumların sağlamlığında bir bozulma oluşabileceği belirtilerek, "Hızlı likidite desteğinin sağlanmasının yanı sıra borçların sürdürülebilirliğinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi giderek daha önemli hale gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini sabit tutmasına karşın Geç Likidite Penceresi faizi ile gecelik borç verme faizi arasındaki farkı 150 baz puandan 300 baz puana çıkarması dikkati çekti.

Dün BIST 100 endeksi günü yüzde 1,09 değer kaybıyla 1.198,32 puandan tamamlarken, 7,9373'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 7,9520 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin izleneceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın destek, 1.225 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.30 Almanya, imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

11.30 İngiltere, imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, ekim ayı finansal hizmetler güven endeksi

16.45 ABD, imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI

Amerika Birleşik Devletleri, Nancy Pelosi, New York, PMI, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Mermer yüklü TIR'a arkadan çarpan şoför feci şekilde can verdi Masumlar Apartmanı'nın 7. bölüm fragmanı yayınlandı! Han'ın itirafı İnci'yi şoke etti Tartıştığı babasını defalarca bıçakladı, komşularından ambulans çağırmasını istedi MasterChef Türkiye'de elemeye kalan isimler belli oldu İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı         
08:15
Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürdü, Ermeniler cepheyi bırakıp kaçtı! Önemli arazi ve tepeler işgalden kurtarıldı Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürdü, Ermeniler cepheyi bırakıp kaçtı! Önemli arazi ve tepeler işgalden kurtarıldı         
08:03
ABD Başkanı Trump canlı yayın tartışmasında duyurdu: Koronavirüs aşısı haftalar içinde elimizde olacak ABD Başkanı Trump canlı yayın tartışmasında duyurdu: Koronavirüs aşısı haftalar içinde elimizde olacak         
07:24
Eşinin doğum yaptığını öğrenen Hoffenheim'lı Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye gitti Eşinin doğum yaptığını öğrenen Hoffenheim'lı Grillitsch, maçı bırakıp hastaneye gitti         
00:24
Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Sparta Prag karşısında 3 gol attı         
23:06
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı         
20:17
Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı         
18:56
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar         
16:14
Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş! Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!         
15:39
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 09:03:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Küresel piyasalar imalat verilerine odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei