Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, "Küresel Uluslararası İlişkiler ve Türkiye Çalıştayı"na ev sahipliği yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Küresel Çalışmalar Platformu ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ortaklığında düzenlenen çalıştay, 20 Eylül'de üniversitenin Üsküdar yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye'den önemli akademisyenlerin katılacağı çalıştayda, hem uluslararası ilişkiler disiplininin kuruluşunun 100. yılında geldiği nokta hem de Türkiye akademisinin uluslararası ilişkiler disiplinindeki birikimi, disipline yönelik kuramsal ve metodolojik çalışmaları değerlendirilecek.

Çalıştay, uluslararası ilişkiler disiplininde geliştirdiği "Bölgesel Güvenlik Kompleksi" teorisiyle tanınan London Ekonomi Okulu Uluslararası İlişkiler Bölümünde Emeritus Profesör olan Barry Buzan ve ASEAN ve Doğu Asya üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Amitav Acharya'nın konuşmacı olduğu "Küresel Uluslararası İlişkilerin Gelişimi: 100. Yılında Uluslararası İlişkilerin Kökenleri ve Evrimi" konferansıyla başlayacak.

Etkinlik, daha sonra, İlter Turan, Mustafa Aydın, Faruk Yalvaç, Muhittin Ataman ve Bahar Rumelili gibi akademisyenlerinin konuşmacı olarak yer aldığı "Küresel Uluslararası İlişkiler ve Türkiye Çalıştayı" programı ile devam edecek.