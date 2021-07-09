Kurşunlu Manastırı, restorasyona hazır - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki milattan sonra 13'üncü yüzyılda, Laskarisler döneminde inşa edildiği tahmin edilen Kurşunlu Manastırı'nda çevre düzenlemesi tamamlandı. Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer, "Manastırımızı restorasyon çalışmalarına hazır hale getirdik. Çok kısa sürede Kurşunlu ve çevresindeki tarihi yapıları turizme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Davutlar Mahallesi'nde, Samson Dağları'nın eteklerindeki Kurşunlu Manastırı'nın turizme kazandırılması amacıyla çalışma başlatıldı. Tavanındaki fresklerde İkonoklastik dönemden simgesel ve geometrik motifler ile 9'uncu yüzyılın ikinci yarısında İkonoklastik dönemden sonra dinsel olaylar ya da kişilerin betimlendiği manastırın çevre düzenlemesi yapıldı. Milattan sonra 13'üncü yüzyılda, Laskarisler döneminde inşa edildiği tahmin edilen yapıda, ilk olarak temizlik çalışması bitirildi. Çevre düzenlemesinin de tamamlanmasıyla manastırın, restorasyona hazır hale getirildiği belirtildi.

YOSUN TABAKASI TEMİZLENDİAydın Arkeoloji Müzesi Başkanlığı ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü iş birliğiyle yürütülen çalışmalara, Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Erön'ün koordinatörlüğünde yürütülen çalışmalarda, manastırın dış cephe duvarlarından başlanarak, kubbe kısmını da örten bitki örtüsü kaldırıldı. Ayrıca manastırın çevresindeki diğer tarihi yapıların da hasar görmemesi için üzerlerinde biriken yosun tabakası temizlendi.'İNANÇ TURİZMİNDE MARKAYA DÖNÜŞMESİ İÇİN SEFERBER OLDUK'Kurşunlu Manastırı'nı incelemek üzere dün yapılan alan gezisine Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Umut Tuncer, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Emre Fazlılar, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, ADÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Erön, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdulbari Yıldız, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı (KODER) Tacettin Özden ile Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Esen katıldı. İnceleme gezisinin ardından yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenlendi.Kültür ve Turizm İl Müdürü Tuncer, Aydın'ın önemli medeniyetlere ev sahipliğini yaptığını belirterek, "Yaz turizmini kültür turizmiyle birleştirmek için tüm kamu kuruluşu ve turizm sektör temsilcileriyle iş birliği içinde hareket ediyoruz. Çeşitli organizasyonlarla bu amaç noktasında ilerliyoruz. Kurşunlu Manastırı'nın restorasyonunun tamamlanması ve inanç turizminde markaya dönüşmesi için seferber olduk. Manastırımızda bugün itibarıyla temizlik ve çevre düzenleme işlerini tamamladık. Manastırımız, restorasyon çalışmalarına hazır hale geldi. Önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmasının ihalesini yapacağız. Birkaç hafta içinde de çalışmaya başlayacağız. Yerel yönetimlerimiz ve turizm sektör temsilcilerimizle birlikte kısa sürede bu çalışmaları tamamlayıp, Kurşunlu Manastırı'nı turizme kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Suvari de "Kurşunlu Manastırı inanç turizmi açısından çok önemli bir yer. Kuşadası Belediyesi olarak burada yürütülen temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına biz de destek verdik. Bizden istenen her şeyi yerine getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Amacımız, Kuşadası'na yeni bir değer kazandırmak" dedi.