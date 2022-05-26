Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi - Son Dakika
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Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi

26.05.2022 19:18

Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi Türk Deniz, Sahil Güvenlik, Kara ve hava unsurları ile satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıyı arama ve kurtarma tatbikatının basın günü başarı ile icra edildi.

Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi

MUĞLA - Türk Deniz, Sahil Güvenlik, Kara ve hava unsurları ile satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıyı arama ve kurtarma tatbikatının basın günü başarı ile icra edildi.

22-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında Aksaz/ Marmaris bölgesinde icra edilen ve bu yıl 5'incisi düzenlenen Kurtaran 2022 Tatbikatının, 'basın gününde ' Türk Deniz Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Harp Filosu Komutanı Tümamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Denizaltı Filosu Komutanı Tuğamiral Hasan Çankaya, SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe ile 12 ülkeden katılan 26 gözlemci ve basın mensupları takip etti. Deniz Kuvvetleri Kurtarma ve Su Altı Komutanlığı Albay Özgür Kenan Tansoy tarafından tatbikatla ilgili basın mensuplarına bilgilendirmede bulunularak, icra edilecek faaliyetler aktarılmasının ardından tatbikat başladı.

Marmaris Aksaz Deniz Üssü açıklarında TCG Alemdar Gemisi'nde icra edilen tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi, Güney Deniz Saha Komutanlığı Yardımcı Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'ne bağlı 1 fırkateyn, 3 denizaltı, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 2 kurtarma/yedekleme gemisi, 1 mayın avlama gemisi, 1 karakol gemisi, 1 helikopter, 1 römorkör, 1 insansız hava aracı, 1 Paraşütle Arama Kurtarma Timi (PAK), 1 Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi, Kara kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 adet ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 1 adet c-130 nakliye uçağı, Sahil güvenlik Komutanlığı'ndan 1 adet sahil güvenlik botu da katılırken, İçişleri Bakanlığı, Sağlık bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü de iştirak etti.

Türk Deniz, Sahil Güvenlik, Kara ve hava unsurları ile katılım sağladığı Kurtaran 2022 tatbikatında senaryo gereği satha çıkma yeteneğini kaybetmiş denizaltı önce sonar cihazlar ile tespit edildi, ROV cihazı ile hasar tespiti yapıldı, personelin kurtarma faaliyetleri, personelin satha çıkması, emniyet dalgıçları tarafından bota alınarak TCG Alemdar gemisine getirilmesi, sağlık kontrolleri, tanı, tedavi ve ameliyat aşamaları, kafa travması yaşayan personelin helikopter ile hastaneye sevk edilmesi, ilaç, gıda ve yedek parça gibi acil destek paketlerinin ulaştırılması ile basın günü tamamlandı.

Kurtaran 2022 Tatbikatı 27 Mayıs Cuma günü, deniz uçağından paraşütlerle atlayarak denizaltına ilkyardım müdahalesi icra edilmesinin ardından sona erecek.

Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi
Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi
Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi
Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi
Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi
Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi
Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi
Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi
Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi
Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi
Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi
Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi
Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi
Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi
Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi

YORUMLAR
500
Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı Kurtaran-2022 Tatbikatı'nda basın safhası başladı KURTARAN-2022 TATBİKATI'NDA BASIN SAFHASI BAŞLADI KURTARAN-2022 TATBİKATI'NDA BASIN SAFHASI BAŞLADI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtaran 2022 Tatbikatı Basın günü başarı ile icra edildi - Son Dakika
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