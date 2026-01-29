Kurtulmuş Akarca'yı Kabul Etti - Son Dakika
Politika

Kurtulmuş Akarca'yı Kabul Etti

Kurtulmuş Akarca\'yı Kabul Etti
29.01.2026 15:32
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve denetçileri kabul etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'yı kabul etti.

TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ile beraberindeki Kamu Denetçileri Özcan Yıldız, Abdullah Cengiz Makas, Şerif Yılmaz, Ertunç Erkan Balta ve Genel Sekreter Mehmet Doğan'ı kabul etti" denildi.

Kaynak: DHA

