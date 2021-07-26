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Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, YAP Genel Başkanvekili Budagov ile görüştü - Son Dakika

Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, YAP Genel Başkanvekili Budagov ile görüştü

26.07.2021 18:17
Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, YAP Genel Başkanvekili Budagov ile görüştü, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, temaslarda bulunmak için geldikleri Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkanvekili Tahir Budagov ile görüştü.

AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, temaslarda bulunmak için geldikleri Azerbaycan'da Yeni Azerbaycan Partisi (YAP) Genel Başkanvekili Tahir Budagov ile görüştü.

Kurtulmuş, görüşmede yaptığı konuşmada ziyaretlerinin başlıca amaçlarından birinin AK Parti ile YAP arasındaki ilişkileri daha da pekiştirmek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiklerini, son derece samimi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurtulmuş, bundan sonra da somut projeler ve ortak gayretlerle iyi niyetli çalışmalarını taçlandıracak adımlar atacaklarını kaydetti.

Kurtulmuş, "Her iki siyasi partinin birikimlerini ortaya koyarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği artırmak, halklarımızın daha fazla yakınlaşmasını siyasi partiler kanalıyla da kuvvetlendirmek için çalışmalarımızı güçlendireceğiz." dedi.

Halklar arasındaki ilişkilerin öneminden bahseden Kurtulmuş, halklar arasındaki ilişkilerin devletler arasındaki ilişkileri daha güçlendirdiğini ifade etti.

Dostluk ve kardeşliğin kuvvetlendirilmesi için emek sarf edilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Samimiyetle, gayretle, emek vererek, somut işler üzerinde yoğunlaşarak ilişkilerimizi çok daha güçlü noktaya taşıyacağız. Dilde, işte, fikirde, mefkurede birlik, geleceğimiz için olmazsa olmaz temel şartlardan biridir. Zaten var olan iş birliğimizi daha da güçlendirerek tarihe karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, Karabağ'ın kurtarılmasının tarihi bir süreç olduğunu belirterek, başarının arkasında Cumhurbaşkanı Aliyev'in kararlı duruşunun büyük rolü olduğunu vurguladı.

Tarihin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının ilk andan itibaren Azerbaycan'ın mücadelesine verdiği sınırsız desteği de kaydettiğini belirten Kurtulmuş, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

YAP Genel Başkanvekili Budagov, iki parti olarak ilişkilerini geliştirerek iki ülkenin sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine ivme kazandıracaklarını belirtti.

AK Parti ile ortak faaliyetler gerçekleştirmek hususunda çabalarını artıracaklarını vurgulayan Budagov, Karabağ savaşında gösterdikleri destekler için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkür etti.

Görüşmede AK Parti'den Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Genel Sekreter Fatih Şahin, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Genel Başkanvekili Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve Genel Sekreter Yardımcısı Türk İslam Karakoç da hazır bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kurtulmuş başkanlığındaki AK Parti heyeti, YAP Genel Başkanvekili Budagov ile görüştü - Son Dakika


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