Kurtulmuş: "Bu Seçimin Sonuçlarını Dünyanın Dört Bir Tarafındaki Mazlum Milletler Takip Ediyor"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçimin sonuçlarını dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletler takip ediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Bu seçimin sonuçlarını dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletler takip ediyor" dedi.



Bağcılar Belediyesi Göztepe Spor Kompleksi'nde gerçekleşen AK Parti teşkilatının toplantısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da katıldı. Büyük bir kalabalığın katıldığı toplantıda vatandaşlar Numan Kurtulmuş'u tezahüratlar ve şarkılarla karşıladı.



"Amacımız iki kere ikiyi dört ettirmek değil, beş ettirmektir"



31 Mart'taki yerel seçimler hakkında konuşan Kurtulmuş, "Bu seçim, 24 Haziran iradesinin devam ettiğini göstermesi bakımından fevkalade önemlidir. Bu seçim, etrafımızdaki olayların Türkiye ile ilgili olayların da fevkalade önemli, tarihi bir süreçten geçtiğimiz bir döneme denk geliyor. 31 Mart seçimlerinde, anti demokratik yollarla Türkiye'nin önünü kesmeye çalışanlara nasıl meydan dersi verildiyse 4 tane birbirine benzemez partinin bir araya gelerek Tayyip Erdoğan'ı ve Ak Parti'nin önünü kesme çabalarını boşa çıkarmak bakımından önemlidir" dedi. Kurtulmuş MHP ile yaptıkları ittifak ile ilgili, "Amacımız iki kere ikiyi dört ettirmek değil, beş ettirmektir. İnşallah, bu ittifakın sonunda da iki kere ikiyi beş ettireceğiz, gayretle çalışacağız" ifadelerini kullandı.



"Bu seçimin sonuçlarını dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletler takip ediyor"



Yerel seçimleri yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın takip ettiğini söyleyen Kurtulmuş, "Bu seçimi Arakan'daki mazlum Müslümanlar takip ediyor. Bu seçimi Filistin'deki çocuklar takip ediyor. Düşmanın karşısında yürürken ya da Mescid-i Aksa'nın onurunu korurken elinde Türk Bayrağı ile gösteri yapan, Tayyip Erdoğan'ın posteriyle gösteri yapan Filistinli çocuk bekliyor. Bu seçimin sonuçlarını dünyanın dört bir tarafındaki mazlum milletler takip ediyor. Bir de bu seçimin sonuçlarını Türkiye'nin önünü kesmek isteyen, Türkiye'ye çelme takmak isteyen iç ve dış cepheler izliyor. Sayın Netanyahu'nun sözlerini dinlediniz. Ne diyor? Diktatör diyor. Dünyada diktatör kelimesini ağzına alabilecek son adam İsrail Başbakanı Netanyahu'dur. Aynı şekilde Avrupa Parlamentosu Türkiye ile ilişkileri, müzakereleri dondurma peşinde koşuyor. Nereden çıktı? niye donduruyorsunuz? Çünkü güçlü bir Türkiye'yi istemezler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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