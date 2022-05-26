KURTULMUŞ: BÜYÜYECEĞİZ, BÜYÜTECEĞİZ - Son Dakika
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KURTULMUŞ: BÜYÜYECEĞİZ, BÜYÜTECEĞİZ

26.05.2022 16:50

ULUSLARARASI Sezai Karakoç Sempozyumu için Diyarbakır'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Sezai Karakoç'un ve bu büyük düşünce fikrinin önünü açan öncülerin istikametinin kaybolmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

ULUSLARARASI Sezai Karakoç Sempozyumu için Diyarbakır'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Sezai Karakoç'un ve bu büyük düşünce fikrinin önünü açan öncülerin istikametinin kaybolmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu alanı çoğaltacağız. Büyüyeceğiz, büyüteceğiz. Diriliş neslinin öncülüğünde, Türkiye ve Türklerin öncülüğünde hem İslam dünyası hem yakın coğrafyamız çok daha huzurlu, güçlü ve büyük bir medeniyet havzası haline gelecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Dicle Üniversitesi işbirliğiyle 'Fetih Haftası' etkinleri kapsamında düzenlenen 'Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu' için kente geldi. Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen sempozyuma Kurtulmuş'un yanı sıra, Vali Ali İhsan Su, Rektör Mehmet Karakoç ve 60 üniversiteden akademisyen katıldı. 3 gün sürecek olan sempozyum Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı ve kendi sesinden söylediği şiir dinletisinin ardından Sezai Karakoç'un hayatını anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı.

'ÖNCÜLERİN İSTİKAMETİNİN KAYBOLMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Açılış konuşmasının yapan Kurtulmuş, Sezai Karakoç'un yazdığı ve konuştuğu zor dönemlerde ektikleri fikir tohumlarının nasıl yeşerdiğini ve büyüdüğünü gördüklerini söyledi. Kurtulmuş, "Karakoç, Türkiye'deki devam eden bu fikri siyasi geleneğimizin unutulmaz bir neferidir. Sadece bir ırktan ibaret değiliz, büyük bir medeniyetiz. Büyük medeniyetin adı da İslam medeniyetidir. Hepimiz bu medeniyetin bir parçasıyız. Üniversitelerimizde, teknoloji merkezlerimizde takır takır çalışan, işleyen bir büyük medeniyet havzasına dönüşmek hepimizin ortak hedefidir. Bu amaçla her birimiz nerede olursak olalım bu mücadeleyi sürdüreceğiz ve sonunda hala diri duran, 6 çocuğunu kaybetmiş olsa bile yedinci çocuğu bu medeniyet kökleri üzerinde ayakta duran büyük bir millete sahip olduğumuzu asla unutmayacağız. Hep beraber mücadele edeceğiz. Sezai Karakoç'un ve bu büyük düşünce fikrinin önünü açan öncülerin istikametinin kaybolmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu alanı çoğaltacağız. Büyüyeceğiz, büyüteceğiz. Diriliş neslinin öncülüğünde, Türkiye ve Türklerin öncülüğünde hem İslam dünyası hem yakın coğrafyamız çok daha huzurlu, güçlü ve büyük bir medeniyet havzası haline gelecektir" diye konuştu. (DHA)

KURTULMUŞ: BÜYÜYECEĞİZ, BÜYÜTECEĞİZ
KURTULMUŞ: BÜYÜYECEĞİZ, BÜYÜTECEĞİZ
KURTULMUŞ: BÜYÜYECEĞİZ, BÜYÜTECEĞİZ
KURTULMUŞ: BÜYÜYECEĞİZ, BÜYÜTECEĞİZ

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Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Diyarbakır, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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